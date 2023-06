Une nouvelle plateforme sociale visant à défier Twitter, Spill, a été lancée en version bêta sur invitation seulement sur l'App Store. Cette application innovante, développée par une équipe d'anciens employés de Twitter, est conçue comme une plateforme de microblogging multimédia principalement axée sur l'engagement de diverses communautés dès le départ. Avec cette approche, Spill aspire à favoriser un environnement en ligne plus sain pour ses utilisateurs.

Il y a tout juste un an, Alphonzo "Phonz" Terrell, PDG de Spill, était le responsable mondial des questions sociales et éditoriales chez Twitter. Depuis qu'il a été licencié, il a créé sa nouvelle entreprise, en levant un fonds de pré-amorçage de 2,75 millions de dollars. L'interface de Spill ressemble à celle de Tumblr et permet aux utilisateurs de publier du texte, des gifs, des vidéos, des photos, des liens et des sondages.

La plateforme se distingue des autres applications de médias sociaux par son approche innovante : elle est conçue dès le départ pour répondre aux besoins des diverses communautés. Contrairement à d'autres plateformes qui n'introduisent l'inclusivité qu'après coup, Spill se concentre sur l'intégration des acteurs de la culture sous-représentée afin de créer une expérience de plateforme supérieure pour tous.

La direction de l'application a fait preuve de stratégie en intégrant des créateurs noirs et homosexuels dès le début de la phase alpha. Ces utilisateurs sont souvent à l'origine des tendances et des mèmes que le reste de l'internet adopte par la suite. En étant proactif dans ses efforts d'inclusion, Spill s'assure que ces communautés sont représentées et prises en compte dès le départ.

Tout en dirigeant The Legacy Firm, Kenya Parham, vice-président mondial de la communauté et des partenariats à Spill, a déjà aidé des studios comme Warner Bros, MGM, Sony, Lionsgate et Amazon à mettre au point des campagnes de marketing cinématographique adaptées à la culture. Avec l'expérience de Terrell en matière de marketing numérique, le duo élabore des plans novateurs pour utiliser les parrainages médiatiques comme source de revenus.

Pour résoudre les inévitables conflits liés à la modération des contenus et favoriser la responsabilisation des utilisateurs, Spill a mis en place une fonction de "score de réputation". Les utilisateurs qui obtiennent un score élevé se voient accorder l'accès à de nouvelles fonctionnalités et à d'autres avantages. En affichant ces scores uniquement pour le propriétaire, la plateforme espère encourager le comportement et les contributions positives des utilisateurs sans mettre l'accent sur le nombre élevé de followers.

Au-delà de la phase bêta, Spill a des projets ambitieux : l'entreprise développe un modèle de langage large personnalisé pour la modération du contenu et prévoit d'intégrer des fonctions de création basées sur la blockchain qui récompenseront les utilisateurs à l'origine de tendances virales.

Poussée par sa mission de servir tout le monde tout en se concentrant sur les diverses communautés, la plateforme émergente défie non seulement Twitter mais invite également de nouveaux segments d'utilisateurs à s'engager et à collaborer, favorisant ainsi un environnement en ligne plus inclusif et plus positif.

