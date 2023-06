Una nuova piattaforma sociale che punta a sfidare Twitter, Spill, ha debuttato in versione beta su invito sull'App Store. L'innovativa applicazione, sviluppata da un team di ex dipendenti di Twitter, è stata concepita come una piattaforma di microblogging multimediale incentrata principalmente sul coinvolgimento di comunità diverse fin dall'inizio. Con questo approccio, Spill aspira a promuovere un ambiente online più sano per i suoi utenti.

Solo un anno fa, l'amministratore delegato di Spill, Alphonzo "Phonz" Terrell, era il responsabile globale del settore sociale ed editoriale di Twitter. Da quando è stato licenziato, ha fondato la nuova impresa, raccogliendo un round di finanziamento pre-seed da 2,75 milioni di dollari. Spill assomiglia a Tumblr nella sua interfaccia, consentendo agli utenti di pubblicare testo, gif, video, foto, link e sondaggi.

La piattaforma si distingue dalle altre applicazioni di social media per il suo approccio innovativo: la costruzione di una piattaforma progettata per soddisfare le diverse comunità fin dall'inizio. A differenza di altre piattaforme che introducono l'inclusività solo come un ripensamento, Spill si concentra sull'adozione di driver culturali sottorappresentati per creare un'esperienza di piattaforma superiore per tutti.

La gestione dell'app è stata strategica nel portare a bordo creatori neri e queer fin dalla prima fase alpha. Questi utenti sono spesso quelli che guidano le tendenze e i meme che il resto di Internet adotta successivamente. Essendo proattivo nei suoi sforzi di inclusione, Spill assicura che queste comunità siano rappresentate e soddisfatte fin dall'inizio.

Mentre dirigeva The Legacy Firm, Kenya Parham, Global VP of Community and Partnerships di Spill, ha precedentemente assistito studios come Warner Bros, MGM, Sony, Lionsgate e Amazon nello sviluppo di campagne di marketing cinematografico culturalmente competenti. Insieme al background di Terrell nel marketing digitale, il duo sta elaborando piani innovativi per utilizzare le sponsorizzazioni dei media come fonte di reddito.

Per risolvere le inevitabili controversie sulla moderazione dei contenuti e promuovere la responsabilità degli utenti, Spill ha introdotto una funzione di "punteggio di reputazione". Gli utenti con un punteggio elevato possono accedere a nuove funzioni e ad altri vantaggi. Mostrando questi punteggi solo al proprietario, la piattaforma spera di incentivare il comportamento e i contributi positivi degli utenti senza enfatizzare il numero di follower.

Al di là della fase beta, Spill ha piani ambiziosi; l'azienda sta sviluppando un modello personalizzato di lingua larga per la moderazione dei contenuti e sta pianificando l'integrazione di funzioni per i creatori basate sulla blockchain che premiano gli utenti che danno vita a tendenze virali.

Guidata dalla sua missione di servire tutti e di concentrarsi su comunità diverse, la piattaforma emergente non solo sfida Twitter, ma invita anche nuovi segmenti di utenti a impegnarsi e a collaborare, promuovendo un ambiente online più inclusivo e positivo.

Nella progettazione di no-code e low-code piattaforme come AppMaster, l'inclusività può svolgere un ruolo significativo. Accogliendo utenti con background e competenze diverse, il processo di sviluppo può essere più economico, efficiente e agile.