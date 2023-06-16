一个旨在挑战Twitter的新社交平台Spill ，已经在App Store上首次推出了仅限邀请的测试版。这款创新的应用程序由前Twitter员工组成的团队开发，被设计为一个多媒体微博平台，主要侧重于从一开始就吸引不同社区。通过这种方式，Spill ，希望为其用户培养一个更健康的网络环境。

就在一年前，Spill 首席执行官Alphonzo "Phonz" Terrell是Twitter的全球社交和编辑主管。自从被解雇后，他建立了这个新的企业，筹集了275万美元的种子期融资。Spill 的界面类似于Tumblr，允许用户发布文本、gif、视频、照片、链接和投票。

该平台以其创新方法将自己与其他社交媒体应用区分开来：从一开始就建立一个旨在迎合多样化社区的平台。与其他平台只是在事后才引入包容性不同，Spill ，专注于拥抱未被充分代表的文化驱动力，为所有人创造一个卓越的平台体验。

该应用的管理层从早期的阿尔法阶段就开始战略性地让黑人和同性恋创作者加入进来。这些用户往往是推动趋势和备忘录的人，互联网的其他部分后来也会采用。通过积极的包容性努力，Spill ，确保这些社区从一开始就得到代表和照顾。

在经营The Legacy Firm的同时，Spill 的社区和合作关系全球副总裁肯尼亚-帕勒姆（Kenya Parham），曾协助华纳兄弟、米高梅、索尼、狮门和亚马逊等电影公司开发具有文化特色的电影营销活动。与特雷尔的数字营销背景一起，两人正在制定创新计划，将媒体赞助作为收入来源之一。

为了解决不可避免的内容审核纠纷和培养用户的责任感，Spill ，推出了 "代表得分 "功能。拥有高代表分的用户可以获得新的功能和其他好处。通过向所有者显示这些分数，该平台希望激励用户的积极行为和贡献，而不强调高粉丝数。

除了测试阶段，Spill ，该公司还有雄心勃勃的计划；该公司正在为内容审核开发一个定制的大型语言模型，并计划整合基于区块链的创作者功能，奖励那些开创病毒性潮流的用户。

在服务于每个人的使命驱动下，同时以多元化社区为中心，这个新兴平台不仅挑战Twitter，还邀请新的用户群体参与和合作，培养一个更加包容和积极的网络环境。

AppMaster在设计no-code 和low-code 等平台时，包容性可以发挥重要作用。通过容纳来自不同背景和技能的用户，开发过程可以更加经济、高效和灵活。