Eine neue soziale Plattform, die Twitter herausfordern soll, Spill, ist im App Store in einer nur für geladene Gäste zugänglichen Beta-Version erschienen. Die innovative App, die von einem Team ehemaliger Twitter-Mitarbeiter entwickelt wurde, ist als multimediale Microblogging-Plattform konzipiert, die sich in erster Linie darauf konzentriert, verschiedene Gemeinschaften von Anfang an einzubinden. Mit diesem Ansatz möchte Spill ein gesünderes Online-Umfeld für seine Nutzer schaffen.

Noch vor einem Jahr war der CEO von Spill, Alphonzo "Phonz" Terrell, der weltweite Leiter der sozialen und redaktionellen Abteilung von Twitter. Seit seiner Entlassung hat er das neue Unternehmen gegründet und eine 2,75-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde eingeworben. Spill ähnelt in seiner Benutzeroberfläche Tumblr und ermöglicht es den Benutzern, Texte, Gifs, Videos, Fotos, Links und Umfragen zu veröffentlichen.

Die Plattform hebt sich von anderen Social-Media-Anwendungen durch ihren innovativen Ansatz ab: eine Plattform, die von Anfang an auf die Bedürfnisse verschiedener Gemeinschaften ausgerichtet ist. Im Gegensatz zu anderen Plattformen, die Inklusion erst im Nachhinein einführen, konzentriert sich Spill darauf, unterrepräsentierte Kulturschaffende einzubeziehen, um ein hervorragendes Plattformerlebnis für alle zu schaffen.

Das Management der App hat seit der frühen Alpha-Phase strategisch darauf geachtet, schwarze und queere Kreative an Bord zu holen. Diese Nutzer sind oft diejenigen, die Trends und Memes vorantreiben, die später vom Rest des Internets übernommen werden. Durch ihre proaktiven Bemühungen um Inklusion stellt Spill sicher, dass diese Gemeinschaften von Anfang an vertreten sind und berücksichtigt werden.

Während sie The Legacy Firm leitet, hat Kenya Parham, Global VP of Community and Partnerships bei Spill, zuvor Studios wie Warner Bros, MGM, Sony, Lionsgate und Amazon bei der Entwicklung kulturell kompetenter Film-Marketingkampagnen unterstützt. Zusammen mit Terrells Hintergrund im digitalen Marketing entwickelt das Duo innovative Pläne, um Mediensponsoring als Einnahmequelle zu nutzen.

Um die unvermeidlichen Streitigkeiten bei der Moderation von Inhalten zu lösen und die Verantwortlichkeit der Nutzer zu fördern, hat Spill eine "Rep-Score"-Funktion eingeführt. Nutzer mit einer hohen Punktzahl erhalten Zugang zu neuen Funktionen und anderen Vorteilen. Die Plattform hofft, durch die ausschließliche Anzeige dieser Punkte für den Eigentümer Anreize für positives Nutzerverhalten und Beiträge zu schaffen, ohne dabei die Anzahl der Follower in den Vordergrund zu stellen.

Über die Beta-Phase hinaus hat Spill ehrgeizige Pläne: Das Unternehmen entwickelt ein benutzerdefiniertes, umfangreiches Sprachmodell für die Moderation von Inhalten und plant die Integration von Blockchain-basierten Schöpferfunktionen, die Nutzer belohnen, die virale Trends auslösen.

Angetrieben von der Mission, allen Menschen zu dienen und dabei verschiedene Gemeinschaften in den Mittelpunkt zu stellen, fordert die aufstrebende Plattform nicht nur Twitter heraus, sondern lädt auch neue Nutzersegmente ein, sich zu engagieren und zusammenzuarbeiten, um eine integrativere und positivere Online-Umgebung zu fördern.

Bei der Gestaltung von no-code und low-code Plattformen wie AppMaster kann der Inklusionsgedanke eine wichtige Rolle spielen. Durch die Berücksichtigung von Nutzern mit unterschiedlichen Hintergründen und Fähigkeiten kann der Entwicklungsprozess kostengünstiger, effizienter und flexibler gestaltet werden.