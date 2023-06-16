Новая социальная платформа, призванная бросить вызов Twitter, Spill, дебютировала в App Store в режиме бета-тестирования только по приглашениям. Инновационное приложение, разработанное командой бывших сотрудников Twitter, представляет собой мультимедийную платформу микроблогов, ориентированную на привлечение различных сообществ с самого начала. Благодаря такому подходу Spill стремится создать более здоровую онлайн-среду для своих пользователей.

Всего год назад генеральный директор Spill Альфонзо "Phonz" Террелл был глобальным руководителем социального и редакционного отдела Twitter. После увольнения он основал новое предприятие, собрав предварительный начальный раунд финансирования в размере $2,75 млн. Spill напоминает Tumblr по своему интерфейсу, позволяя пользователям публиковать текст, гифки, видео, фотографии, ссылки и опросы.

Платформа отличается от других приложений социальных сетей своим инновационным подходом: она с самого начала была создана с учетом интересов различных сообществ. В отличие от других платформ, которые внедряют инклюзивность только после, Spill концентрируется на привлечении недопредставленных представителей культуры, чтобы создать превосходный опыт платформы для всех.

Руководство приложения стратегически подошло к привлечению чернокожих и гомосексуальных создателей с самого начала альфа-стадии. Именно эти пользователи часто являются движущей силой трендов и мемов, которые впоследствии перенимает весь интернет. Благодаря активной инклюзивности Spill гарантирует, что эти сообщества будут представлены и удовлетворены с самого начала.

Кения Пархам, вице-президент по работе с сообществами и партнерствами Spill, ранее помогала таким студиям, как Warner Bros, MGM, Sony, Lionsgate и Amazon, в разработке маркетинговых кампаний фильмов с учетом культурных особенностей. Наряду с опытом Террелла в области цифрового маркетинга, этот дуэт разрабатывает инновационные планы по использованию спонсорства СМИ в качестве источника дохода.

Для решения неизбежных споров по поводу модерации контента и повышения ответственности пользователей Spill ввел функцию "оценка репутации". Пользователи с высокими показателями репутации получают доступ к новым функциям и другие преимущества. Отображая эти баллы только владельцу, платформа надеется стимулировать позитивное поведение и вклад пользователей, не акцентируя внимание на большом количестве подписчиков.

Помимо стадии бета-тестирования, Spill имеет амбициозные планы: компания разрабатывает пользовательскую крупноязычную модель для модерации контента, а также планирует интегрировать функции создателей на основе блокчейна, вознаграждающие пользователей, которые запускают вирусные тренды.

Руководствуясь своей миссией служить всем, ориентируясь на различные сообщества, новая платформа не только бросает вызов Twitter, но и приглашает новые сегменты пользователей к взаимодействию и сотрудничеству, способствуя созданию более инклюзивной и позитивной онлайн-среды.

При разработке платформ no-code и low-code, таких как AppMaster, инклюзивность может играть важную роль. Привлекая пользователей с разным опытом и навыками, процесс разработки может быть более экономичным, эффективным и гибким.