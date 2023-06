Spill แพลตฟอร์มโซเชียลใหม่ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อท้าทาย Twitter ได้เปิดตัวใน App Store เวอร์ชันเบต้าสำหรับผู้ได้รับเชิญเท่านั้น แอพนวัตกรรมใหม่นี้พัฒนาโดยทีมงานอดีตพนักงานของ Twitter ได้รับการออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มไมโครบล็อกมัลติมีเดียที่เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่หลากหลายตั้งแต่แรกเริ่มต้น ด้วยแนวทางนี้ Spill มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้

เมื่อหนึ่งปีที่แล้ว Alphonzo “Phonz” Terrell ซีอีโอ Spill เป็นหัวหน้าฝ่ายโซเชียลและกองบรรณาธิการระดับโลกที่ Twitter นับตั้งแต่ถูกเลิกจ้าง เขาได้ก่อตั้งกิจการใหม่ โดยระดมเงินทุนรอบพรีซี้ดได้ 2.75 ล้านดอลลาร์ Spill มีลักษณะคล้ายกับ Tumblr ในอินเทอร์เฟซ ทำให้ผู้ใช้สามารถเผยแพร่ข้อความ gif วิดีโอ ภาพถ่าย ลิงก์ และแบบสำรวจได้

แพลตฟอร์มดังกล่าวทำให้ตัวเองแตกต่างจากแอปพลิเคชั่นโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ด้วยแนวทางที่สร้างสรรค์: การสร้างแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองชุมชนที่หลากหลายตั้งแต่เริ่มต้น ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่แนะนำการรวมไว้เป็นความคิดภายหลังเท่านั้น Spill มุ่งเน้นที่การยอมรับตัวขับเคลื่อนวัฒนธรรมที่มีบทบาทต่ำ เพื่อสร้างประสบการณ์แพลตฟอร์มที่เหนือกว่าสำหรับทุกคน

การจัดการของแอปมีกลยุทธ์ในการนำผู้สร้างผิวดำและเควียร์เข้าร่วมตั้งแต่ช่วงอัลฟ่าตอนต้น ผู้ใช้เหล่านี้มักจะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเทรนด์และมีมที่อินเทอร์เน็ตส่วนที่เหลือนำไปใช้ในภายหลัง ด้วยความพยายามเชิงรุกในการมีส่วนร่วม Spill ทำให้มั่นใจได้ว่าชุมชนเหล่านี้ได้รับการเป็นตัวแทนและรองรับตั้งแต่เริ่มต้น

ในขณะที่บริหาร The Legacy Firm, Kenya Parham, Global VP of Community and Partnerships ที่ Spill ก่อนหน้านี้เคยช่วยเหลือสตูดิโออย่าง Warner Bros, MGM, Sony, Lionsgate และ Amazon ในการพัฒนาแคมเปญการตลาดภาพยนตร์ที่มีความสามารถทางวัฒนธรรม นอกเหนือจากภูมิหลังด้านการตลาดดิจิทัลของ Terrell แล้ว ทั้งคู่กำลังวางแผนนวัตกรรมเพื่อใช้การสนับสนุนสื่อเป็นแหล่งรายได้

เพื่อจัดการกับข้อขัดแย้งในการควบคุมเนื้อหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้ใช้ Spill ได้เปิดตัวฟีเจอร์ "คะแนนตัวแทน" ผู้ใช้ที่มีคะแนนตัวแทนสูงจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ใหม่และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ด้วยการแสดงคะแนนเหล่านี้แก่เจ้าของเท่านั้น แพลตฟอร์มหวังว่าจะกระตุ้นพฤติกรรมของผู้ใช้ในเชิงบวกและการมีส่วนร่วมโดยไม่เน้นจำนวนผู้ติดตามที่สูง

นอกเหนือจากช่วงเบต้าแล้ว Spill ยังมีแผนการที่ทะเยอทะยาน บริษัทกำลังพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่กำหนดเองสำหรับการกลั่นกรองเนื้อหา รวมทั้งวางแผนที่จะรวมฟีเจอร์ผู้สร้างบนบล็อกเชนที่ให้รางวัลแก่ผู้ใช้ที่เริ่มเทรนด์ไวรัล

ขับเคลื่อนโดยพันธกิจในการให้บริการทุกคนโดยเน้นที่ชุมชนที่หลากหลาย แพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นใหม่นี้ไม่เพียงท้าทาย Twitter แต่ยังเชิญชวนกลุ่มผู้ใช้ใหม่ให้มีส่วนร่วมและทำงานร่วมกัน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ครอบคลุมและเป็นบวกมากขึ้น

