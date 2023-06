Een nieuw sociaal platform dat Twitter wil uitdagen, Spill, is op uitnodiging in bètaversie verschenen in de App Store. De innovatieve app, ontwikkeld door een team van ex-Twittermedewerkers, is ontworpen als een multimediaal microbloggingplatform dat zich voornamelijk richt op het betrekken van diverse gemeenschappen vanaf het begin. Met deze aanpak wil Spill een gezondere online omgeving creëren voor zijn gebruikers.

Nog maar een jaar geleden was Spill CEO Alphonzo "Phonz" Terrell het wereldwijde hoofd van social en editorial bij Twitter. Sinds zijn ontslag heeft hij de nieuwe onderneming opgericht en een pre-seed financieringsronde van $2,75 miljoen opgehaald. Spill lijkt qua interface op Tumblr, waarbij gebruikers tekst, gifs, video's, foto's, links en polls kunnen publiceren.

Het platform onderscheidt zich van andere sociale mediatoepassingen door zijn innovatieve aanpak: het bouwen van een platform dat vanaf het begin is ontworpen om tegemoet te komen aan diverse gemeenschappen. In tegenstelling tot andere platforms die inclusiviteit slechts als bijzaak introduceren, concentreert Spill zich op het omarmen van ondervertegenwoordigde cultuurdrijvers om een superieure platformervaring voor iedereen te creëren.

Het management van de app is strategisch geweest in het aan boord halen van zwarte en queer makers sinds de vroege alfa-fase. Deze gebruikers zijn vaak de drijvende krachten achter trends en memes die later door de rest van het internet worden overgenomen. Door proactief te zijn in hun inclusiviteitsinspanningen, zorgt Spill ervoor dat deze gemeenschappen vanaf het begin vertegenwoordigd zijn.

Kenya Parham, Global VP of Community and Partnerships bij Spill, leidde The Legacy Firm en hielp eerder studio's als Warner Bros, MGM, Sony, Lionsgate en Amazon bij het ontwikkelen van cultureel competente filmmarketingcampagnes. Samen met Terrells achtergrond in digitale marketing bedenkt het duo innovatieve plannen om mediasponsoring te gebruiken als bron van inkomsten.

Om de onvermijdelijke geschillen over content moderatie aan te pakken en de verantwoordingsplicht van gebruikers te bevorderen, heeft Spill een "rep score" functie geïntroduceerd. Gebruikers met een hoge rep-score krijgen toegang tot nieuwe functies en andere voordelen. Door deze scores alleen aan de eigenaar te tonen, hoopt het platform positief gebruikersgedrag en bijdragen te stimuleren zonder de nadruk te leggen op een hoog aantal volgers.

Na de bètafase heeft Spill ambitieuze plannen; het bedrijf ontwikkelt een aangepast groot taalmodel voor content moderatie en is van plan om blockchain-gebaseerde makersfuncties te integreren die gebruikers belonen die virale trends starten.

Gedreven door zijn missie om iedereen van dienst te zijn en zich te richten op diverse gemeenschappen, daagt het opkomende platform niet alleen Twitter uit, maar nodigt het ook nieuwe gebruikerssegmenten uit om zich in te zetten en samen te werken, waardoor een meer inclusieve en positieve online omgeving wordt bevorderd.

Bij het ontwerpen van no-code en low-code platforms zoals AppMaster kan inclusiviteit een belangrijke rol spelen. Door tegemoet te komen aan gebruikers met verschillende achtergronden en vaardigheden kan het ontwikkelingsproces kosteneffectiever, efficiënter en flexibeler zijn.