منصة اجتماعية جديدة تهدف إلى تحدي Twitter ، Spill ، ظهرت لأول مرة في الإصدار التجريبي المدعو فقط على App Store. تم تصميم التطبيق المبتكر ، الذي طوره فريق من موظفي Twitter السابقين ، كمنصة تدوين صغيرة للوسائط المتعددة تركز بشكل أساسي على إشراك مجتمعات متنوعة من البداية. مع هذا النهج ، تطمح Spill إلى تعزيز بيئة أكثر صحة عبر الإنترنت لمستخدميها.

قبل عام واحد فقط ، كان ألفونزو "Phonz" تيريل ، الرئيس التنفيذي Spill ، هو الرئيس العالمي للشؤون الاجتماعية والتحريرية في Twitter. منذ تسريحه ، أسس المشروع الجديد ، وجمع 2.75 مليون دولار من التمويل الأولي. يشبه Spill Tumblr في واجهته ، مما يسمح للمستخدمين بنشر نصوص وصور متحركة ومقاطع فيديو وصور وروابط واستطلاعات رأي.

تميز المنصة عن غيرها من تطبيقات الوسائط الاجتماعية بنهجها المبتكر: بناء منصة مصممة لتلبية احتياجات المجتمعات المتنوعة منذ البداية. على عكس المنصات الأخرى التي تقدم الشمولية فقط كفكرة متأخرة ، يركز Spill على احتضان السائقين الثقافيين غير الممثلة تمثيلاً ناقصًا لخلق تجربة منصة فائقة للجميع.

كانت إدارة التطبيق إستراتيجية في جلب المبدعين السود والمثليين إلى الخدمة منذ مرحلة ألفا المبكرة. غالبًا ما يكون هؤلاء المستخدمون هم من يقودون الاتجاهات والميمات التي يتبناها بقية الإنترنت لاحقًا. من خلال كونها استباقية في جهود الشمولية ، تضمن Spill تمثيل هذه المجتمعات وتلبية احتياجاتها منذ البداية.

أثناء تشغيل The Legacy Firm ، كينيا بارهام ، نائب الرئيس العالمي للمجتمع والشراكات في Spill ، ساعد سابقًا استوديوهات مثل Warner Bros و MGM و Sony و Lionsgate و Amazon في تطوير حملات تسويق أفلام ذات كفاءة ثقافية. إلى جانب خلفية Terrell في التسويق الرقمي ، يقوم الثنائي بوضع خطط مبتكرة لاستخدام رعاية وسائل الإعلام كمصدر للإيرادات.

لمعالجة نزاعات الإشراف على المحتوى التي لا مفر منها وتعزيز مساءلة المستخدم ، قدم Spill ميزة "نقاط مندوب". يتم منح المستخدمين الذين حصلوا على درجات عالية من المندوبين إمكانية الوصول إلى الميزات الجديدة والمزايا الأخرى. من خلال عرض هذه النتائج للمالك فقط ، تأمل المنصة في تحفيز سلوك المستخدم الإيجابي ومساهماته دون التأكيد على أعداد المتابعين العالية.

بعد المرحلة التجريبية ، لدى Spill خطط طموحة ؛ تقوم الشركة بتطوير نموذج لغة كبير مخصص للإشراف على المحتوى بالإضافة إلى التخطيط لدمج ميزات المنشئ القائمة على blockchain لمكافأة المستخدمين الذين يبدأون الاتجاهات الفيروسية.

انطلاقاً من مهمتها المتمثلة في خدمة الجميع مع التركيز على مجتمعات متنوعة ، فإن النظام الأساسي الناشئ لا يتحدى تويتر فحسب ، بل يدعو أيضًا شرائح مستخدمين جديدة للمشاركة والتعاون ، وتعزيز بيئة أكثر شمولاً وإيجابية عبر الإنترنت.

عند تصميم الأنظمة الأساسية no-code low-code مثل AppMaster ، يمكن أن تلعب الشمولية دورًا مهمًا. من خلال استيعاب المستخدمين من خلفيات ومهارات متنوعة ، يمكن أن تكون عملية التطوير أكثر فعالية من حيث التكلفة وفعالية وسرعة.