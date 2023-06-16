Twitter'a meydan okumayı amaçlayan yeni bir sosyal platform olan Spill, App Store'da yalnızca davetlilere açık beta sürümünü kullanıma sundu. Eski Twitter çalışanlarından oluşan bir ekip tarafından geliştirilen yenilikçi uygulama, öncelikle en başından itibaren çeşitli topluluklarla etkileşime geçmeye odaklanan bir multimedya mikroblog platformu olarak tasarlandı. Bu yaklaşımla Spill, kullanıcıları için daha sağlıklı bir çevrimiçi ortam geliştirmeyi amaçlıyor.

Sadece bir yıl önce, Spill CEO'su Alphonzo "Phonz" Terrell, Twitter'da küresel sosyal ve editoryal bölüm başkanıydı. İşten çıkarıldığından beri, yeni girişimi kurdu ve 2,75 milyon $'lık tohum öncesi finansman sağladı. Spill, arayüzünde Tumblr'a benzer ve kullanıcıların metin, gifler, videolar, fotoğraflar, bağlantılar ve anketler yayınlamasına olanak tanır.

Platform, yenilikçi yaklaşımıyla kendisini diğer sosyal medya uygulamalarından ayırıyor: en başından itibaren farklı topluluklara hitap edecek şekilde tasarlanmış bir platform oluşturmak. Kapsayıcılığı yalnızca sonradan akla gelen diğer platformların aksine, Spill herkes için üstün bir platform deneyimi yaratmak için yeterince temsil edilmeyen kültür sürücülerini benimsemeye odaklanır.

Uygulamanın yönetimi, erken alfa aşamalarından bu yana Siyahi ve queer içerik oluşturucuları dahil etmede stratejik olmuştur. Bu kullanıcılar, genellikle internetin geri kalanının daha sonra benimsediği trendleri ve memleri yönlendiren kişilerdir. Kapsayıcılık çabalarında proaktif davranan Spill, bu toplulukların baştan itibaren temsil edilmesini ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.

The Legacy Firm'ı yönetirken, Spill Global Topluluk ve Ortaklıklar Başkan Yardımcısı Kenya Parham, daha önce Warner Bros, MGM, Sony, Lionsgate ve Amazon gibi stüdyolara kültürel açıdan yetkin film pazarlama kampanyaları geliştirmelerinde yardımcı oldu. Terrell'in dijital pazarlama geçmişiyle birlikte ikili, medya sponsorluklarını bir gelir kaynağı olarak kullanmak için yenilikçi planlar yapıyor.

Kaçınılmaz içerik denetleme anlaşmazlıklarını ele alan ve kullanıcı hesap verebilirliğini teşvik eden Spill, bir "rep puanı" özelliği sunmuştur. Yüksek temsil puanına sahip kullanıcılara yeni özelliklere ve diğer avantajlara erişim hakkı verilir. Platform, bu puanları yalnızca sahibine göstererek, yüksek takipçi sayılarını vurgulamadan olumlu kullanıcı davranışını ve katkılarını teşvik etmeyi umuyor.

Beta aşamasının ötesinde, Spill iddialı planları var; şirket, içerik denetimi için özel bir büyük dil modeli geliştirmenin yanı sıra viral trendleri başlatan kullanıcıları ödüllendiren blockchain tabanlı içerik oluşturucu özelliklerini entegre etmeyi planlıyor.

Farklı toplulukları merkeze alırken herkese hizmet etme misyonuyla hareket eden yeni ortaya çıkan platform, yalnızca Twitter'a meydan okumakla kalmıyor, aynı zamanda yeni kullanıcı segmentlerini etkileşime geçmeye ve işbirliği yapmaya davet ederek daha kapsayıcı ve olumlu bir çevrimiçi ortamı teşvik ediyor.

AppMaster gibi no-code ve low-code platformları tasarlarken kapsayıcılık önemli bir rol oynayabilir. Farklı geçmişlere ve becerilere sahip kullanıcıları barındırarak, geliştirme süreci daha uygun maliyetli, verimli ve çevik olabilir.