Uma nova plataforma social com o objetivo de desafiar o Twitter, Spill, foi lançada na App Store em versão beta apenas para convidados. A aplicação inovadora, desenvolvida por uma equipa de ex-funcionários do Twitter, foi concebida como uma plataforma de microblogging multimédia, cujo principal objetivo é envolver diversas comunidades desde o início. Com esta abordagem, a Spill pretende promover um ambiente em linha mais saudável para os seus utilizadores.

Há apenas um ano, o diretor executivo do Spill, Alphonzo "Phonz" Terrell, era o chefe global da área social e editorial do Twitter. Desde que foi despedido, criou a nova empresa, angariando uma ronda de financiamento pré-semente de 2,75 milhões de dólares. Spill assemelha-se ao Tumblr na sua interface, permitindo aos utilizadores publicar texto, gifs, vídeos, fotografias, links e sondagens.

A plataforma distingue-se de outras aplicações de meios de comunicação social pela sua abordagem inovadora: construir uma plataforma concebida para atender a diversas comunidades desde o início. Ao contrário de outras plataformas que introduzem a inclusão apenas como uma reflexão posterior, Spill concentra-se em abraçar os impulsionadores de culturas sub-representadas para criar uma experiência de plataforma superior para todos.

A gestão da aplicação tem sido estratégica ao trazer criadores negros e queer para a plataforma desde a sua fase alfa inicial. Estes utilizadores são muitas vezes os que impulsionam as tendências e os memes que o resto da Internet adopta mais tarde. Ao ser proactivo nos seus esforços de inclusão, o Spill garante que estas comunidades são representadas e atendidas desde o início.

Enquanto dirige a The Legacy Firm, Kenya Parham, Vice-Presidente Global de Comunidade e Parcerias da Spill, ajudou anteriormente estúdios como a Warner Bros, MGM, Sony, Lionsgate e Amazon a desenvolver campanhas de marketing de filmes culturalmente competentes. Juntamente com a experiência de Terrell em marketing digital, a dupla está a conceber planos inovadores para utilizar os patrocínios dos meios de comunicação social como fonte de receitas.

Para resolver as inevitáveis disputas de moderação de conteúdos e promover a responsabilidade dos utilizadores, o Spill introduziu uma funcionalidade de "pontuação de reputação". Os utilizadores com pontuações de reputação elevadas têm acesso a novas funcionalidades e outras vantagens. Ao apresentar estas pontuações apenas ao proprietário, a plataforma espera incentivar o comportamento e as contribuições positivas dos utilizadores sem dar ênfase ao elevado número de seguidores.

Para além da fase beta, a Spill tem planos ambiciosos; a empresa está a desenvolver um modelo personalizado de linguagem grande para moderação de conteúdos, bem como a planear integrar funcionalidades de criador baseadas em blockchain que recompensam os utilizadores que iniciam tendências virais.

Impulsionada pela sua missão de servir toda a gente, centrando-se em comunidades diversas, a plataforma emergente não só desafia o Twitter, como também convida novos segmentos de utilizadores a envolverem-se e a colaborarem, promovendo um ambiente em linha mais inclusivo e positivo.

Ao conceber no-code e low-code plataformas como AppMaster, a inclusão pode desempenhar um papel significativo. Ao acolher utilizadores de diversas origens e competências, o processo de desenvolvimento pode ser mais rentável, eficiente e ágil.