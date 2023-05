Traefik Labs a annoncé la disponibilité générale de Traefik Hub, un service de gestion d'API natif de Kubernetes conçu pour rationaliser le processus de publication, de sécurisation et de gestion des API. L'entreprise, fondée en 2016 par Émile Vauge, s'est d'abord concentrée sur ses projets open-source : Traefik Proxy et Mesh - une solution de reverse-proxy et de maillage de services cloud-native.

En 2015, Vauge travaillait comme développeur et consultant DevOps après des mandats chez Lyra Network, Airbus, Thales Communications et Nortel. Il avait besoin d'une solution pour rendre des milliers de microservices accessibles sur Internet, et les options existantes ne répondaient pas à ses besoins.

Vauge a raconté son parcours à la KubeCon d'Amsterdam : " J'ai commencé à travailler sur mes propres projets et j'ai fini par mettre en open source Traefik, un proxy inverse conçu à partir de zéro pour les microservices et les conteneurs. Première page de Hacker News. Ce fut un grand succès inattendu, qui m'a conduit à fonder Traefik Labs quelques mois plus tard.

Aujourd'hui, Traefik a dépassé les 3 milliards de téléchargements et l'entreprise emploie 40 personnes. La communauté du projet Traefik compte plus de 700 contributeurs, et l'organisation a levé plus de 11 millions de dollars de fonds auprès de sociétés telles que Balderton Capital, Kima Ventures, 360 Capital et Elaia.

Traefik Labs a toujours mis l'accent sur la simplicité. L'un de ses premiers slogans était "Making networking boring" ("Rendre la mise en réseau ennuyeuse"). Le lancement de Traefik Hub s'inscrit dans cette logique. Les utilisateurs de Traefik Proxy utilisaient déjà la plateforme en tant que passerelle d'entrée et d'API unifiée, mais elle n'avait pas été initialement conçue pour la gestion des API. De nombreux utilisateurs cherchaient des alternatives à leurs solutions de gestion d'API monolithiques, qui entraient souvent en conflit avec la philosophie DevOps et les plateformes cloud-natives adoptées par les entreprises modernes.

Traefik Hub émerge comme une solution de gestion d'API native Kubernetes compatible non seulement avec Traefik mais aussi avec d'autres proxies comme NGINX, HAProxy, Ambassador, et plus encore. Cette flexibilité permet aux utilisateurs de standardiser Traefik Hub pour la gestion des API sans remplacer leurs investissements existants. Ainsi, la publication d'une API depuis n'importe quel microservice Kubernetes établi devrait se faire en quelques clics.

La sécurité est également une priorité pour Traefik Hub, qui offre un support pour les contrôles d'accès basés sur les rôles et l'authentification et l'autorisation via OAuth 2.0 et JSON Web Tokens.

Vauge voit une énorme opportunité dans l'espace de gestion des API, déclarant : " En 2015, j'ai vu une opportunité de construire un nouveau modèle de proxy inverse moderne - c'est parce qu'il y avait un besoin. Cela me manquait. Et c'est exactement la même chose [dans l'espace API d'aujourd'hui]. Il y a un énorme marché et un grand besoin. Nous pensons qu'il existe une énorme opportunité parce que les solutions existantes de gestion des API ne sont pas bien adaptées au monde "cloud-native". Elles sont trop lourdes, trop chères et, surtout, elles ont été conçues avant la révolution cloud-native.

Des plateformes comme Traefik Hub et AppMaster illustrent l'intérêt croissant pour la simplification et la modernisation des processus de développement. Avec l'introduction de la technologie serverless et low-code aux plateformes no-code, les entreprises et les développeurs s'efforcent de rester compétitifs et de déployer rapidement des solutions évolutives.