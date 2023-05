A Traefik Labs anunciou a disponibilidade geral do Traefik Hub, um serviço de gerenciamento de API nativo do Kubernetes projetado para agilizar o processo de publicação, proteção e gerenciamento de APIs. A empresa, fundada em 2016 por Emile Vauge, concentrou-se inicialmente em seus projetos de código aberto: Traefik Proxy e Mesh - uma solução de proxy reverso nativa da nuvem e malha de serviço.

Em 2015, Vauge trabalhou como programador e consultor DevOps depois de ter trabalhado na Lyra Network, Airbus, Thales Communications e Nortel. Ele precisava de uma solução para tornar milhares de microsserviços acessíveis pela Internet, e as opções existentes não atendiam às suas necessidades.

Vauge contou sua jornada na KubeCon Amsterdam, dizendo: "Comecei a trabalhar em minhas próprias coisas e acabei abrindo o código aberto do Traefik - um proxy reverso construído do zero para microsserviços e contêineres. Primeira página do Hacker News. Foi um grande sucesso inesperado, que me levou a fundar a empresa Traefik Labs alguns meses depois.

Actualmente, o Traefik ultrapassou os 3 mil milhões de downloads e a empresa emprega 40 pessoas. A comunidade do projecto Traefik conta com mais de 700 colaboradores, e a organização angariou mais de 11 milhões de dólares em financiamento de empresas como a Balderton Capital, a Kima Ventures, a 360 Capital e a Elaia.

A Traefik Labs tem enfatizado consistentemente a simplicidade. Um dos seus primeiros slogans era "Tornar as redes aborrecidas". O lançamento do Traefik Hub alinha-se com este princípio. Os usuários do Traefik Proxy já usavam a plataforma como um gateway unificado de entrada e API, mas ela não foi construída inicialmente com o gerenciamento de API em mente. Muitos utilizadores procuravam alternativas às suas soluções monolíticas de gestão de API, que muitas vezes colidiam com a filosofia DevOps e as plataformas nativas da nuvem adoptadas pelas empresas modernas.

O Traefik Hub surge como uma solução de gerenciamento de API nativa do Kubernetes compatível não apenas com o Traefik, mas também com outros proxies como NGINX, HAProxy, Ambassador e muito mais. Oferecer essa flexibilidade permite que os usuários padronizem o Traefik Hub para gerenciamento de API sem substituir seus investimentos existentes. Como resultado, publicar uma API de qualquer microsserviço Kubernetes estabelecido deve ser uma questão de apenas alguns cliques.

A segurança é também uma prioridade para o Traefik Hub, oferecendo suporte para controlos de acesso baseados em funções e autenticação e autorização via OAuth 2.0 e JSON Web Tokens.

Vauge vê uma enorme oportunidade no espaço de gerenciamento de API, afirmando: Em 2015, vi uma oportunidade de construir um novo modelo moderno de proxy reverso - isso porque havia uma necessidade. Eu estava a sentir falta disso. E é exactamente o mesmo [no espaço actual das API]. Existe um mercado enorme e uma grande necessidade. Pensamos que existe uma grande oportunidade porque as soluções de gestão de API existentes não estão bem adaptadas ao mundo nativo da nuvem. São demasiado pesadas, demasiado caras e, mais importante, foram criadas antes da revolução nativa da nuvem.

Plataformas como Traefik Hub e AppMaster exemplificam o crescente interesse em simplificar e modernizar os processos de desenvolvimento. Com a introdução da tecnologia sem servidor e low-code para plataformas sem código, as empresas e os desenvolvedores se esforçam para permanecer competitivos e implantar rapidamente soluções escalonáveis.