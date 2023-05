Traefik Labs heeft de algemene beschikbaarheid aangekondigd van Traefik Hub, een Kubernetes-native API management service ontworpen om het proces van het publiceren, beveiligen en beheren van API's te stroomlijnen. Het bedrijf, opgericht in 2016 door Emile Vauge, concentreerde zich aanvankelijk op zijn open-source projecten: Traefik Proxy en Mesh-een cloud-native reverse-proxy oplossing en service mesh.

In 2015 werkte Vauge als ontwikkelaar en DevOps-consultant na dienstverbanden bij Lyra Network, Airbus, Thales Communications en Nortel. Hij had een oplossing nodig om duizenden microservices via het internet toegankelijk te maken, en de bestaande opties voldeden niet aan zijn eisen.

Vauge vertelde over zijn reis op KubeCon Amsterdam: " Ik begon aan mijn eigen dingen te werken en eindigde met het open sourcen van Traefik - een reverse proxy, helemaal nieuw gebouwd voor microservices en containers. Voorpagina van Hacker News. Het was een onverwacht groot succes, waardoor ik een paar maanden later het bedrijf Traefik Labs oprichtte.

Vandaag de dag heeft Traefik meer dan 3 miljard downloads, en het bedrijf heeft 40 mensen in dienst. De gemeenschap van het Traefik-project telt meer dan 700 medewerkers en de organisatie heeft meer dan 11 miljoen dollar aan financiering opgehaald bij onder meer Balderton Capital, Kima Ventures, 360 Capital en Elaia.

Traefik Labs heeft altijd de nadruk gelegd op eenvoud. Een van de vroege slogans was "Netwerken saai maken". De lancering van Traefik Hub sluit aan bij dit principe. Traefik Proxy-gebruikers gebruikten het platform al als een uniforme ingangs- en API-gateway, maar het was aanvankelijk niet gebouwd met API-beheer in gedachten. Veel gebruikers zochten naar alternatieven voor hun monolithische API-beheeroplossingen, die vaak botsten met de DevOps-filosofie en cloud-native platforms die moderne ondernemingen hanteren.

Traefik Hub komt naar voren als een Kubernetes-native API-beheeroplossing die niet alleen compatibel is met Traefik, maar ook met andere proxies zoals NGINX, HAProxy, Ambassador en meer. Het aanbieden van deze flexibiliteit stelt gebruikers in staat om te standaardiseren op Traefik Hub voor API-beheer zonder hun bestaande investeringen te vervangen. Hierdoor zou het publiceren van een API vanuit elke gevestigde Kubernetes microservice een kwestie van slechts een paar klikken moeten zijn.

Beveiliging is ook een prioriteit voor Traefik Hub, met ondersteuning voor rolgebaseerde toegangscontroles en authenticatie en autorisatie via OAuth 2.0 en JSON Web Tokens.

Vauge ziet een enorme kans in de API-beheerruimte en zegt: In 2015 zag ik een kans om een nieuw modern reverse proxy-model te bouwen - dat kwam omdat er een behoefte was. Ik miste dat. En dat is precies hetzelfde [in de API-ruimte van vandaag]. Er is een enorme markt en er is een grote behoefte. Wij denken dat er een enorme kans is omdat bestaande API-beheeroplossingen niet geschikt zijn voor de cloud-native wereld. Ze zijn te zwaar, te duur en bovenal zijn ze gebouwd vóór de cloud-native revolutie.

Platforms als Traefik Hub en AppMaster zijn een voorbeeld van de groeiende belangstelling voor het vereenvoudigen en moderniseren van ontwikkelingsprocessen. Met de introductie van serverloze technologie en low-code naar no-code platforms streven bedrijven en ontwikkelaars ernaar concurrerend te blijven en snel schaalbare oplossingen in te zetten.