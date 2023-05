Traefik Labs ogłosiło ogólną dostępność Traefik Hub, natywnej dla Kubernetes usługi zarządzania API, zaprojektowanej w celu usprawnienia procesu publikowania, zabezpieczania i zarządzania interfejsami API. Firma, założona w 2016 roku przez Emile Vauge, początkowo koncentrowała się na swoich projektach open-source: Traefik Proxy i Mesh - natywnym dla chmury rozwiązaniu reverse-proxy i siatce usług.

W 2015 roku Vauge pracował jako programista i konsultant DevOps po stażach w Lyra Network, Airbus, Thales Communications i Nortel. Potrzebował rozwiązania do udostępniania tysięcy mikrousług przez Internet, a istniejące opcje nie spełniały jego wymagań.

Vauge opowiedział o swojej podróży na KubeCon Amsterdam, mówiąc: Zacząłem pracować nad własnymi rzeczami i skończyłem na open sourcingu Traefik - odwrotnego proxy zbudowanego od podstaw dla mikrousług i kontenerów. Pierwsza strona Hacker News. Był to nieoczekiwany wielki sukces, który doprowadził mnie do założenia firmy Traefik Labs kilka miesięcy później.

Dziś Traefik przekroczył 3 miliardy pobrań, a firma zatrudnia 40 osób. Społeczność projektu Traefik może pochwalić się ponad 700 współpracownikami, a organizacja pozyskała ponad 11 milionów dolarów finansowania od takich firm jak Balderton Capital, Kima Ventures, 360 Capital i Elaia.

Traefik Labs konsekwentnie podkreśla prostotę. Jednym z jej wczesnych sloganów było "Making networking boring". Uruchomienie Traefik Hub jest zgodne z tą zasadą. Użytkownicy Traefik Proxy korzystali już z platformy jako ujednoliconej bramy wejściowej i API, ale początkowo nie była ona budowana z myślą o zarządzaniu API. Wielu użytkowników szukało alternatywy dla swoich monolitycznych rozwiązań do zarządzania API, które często kolidowały z filozofią DevOps i natywnymi platformami chmurowymi przyjętymi przez nowoczesne przedsiębiorstwa.

Traefik Hub wyłania się jako natywne dla Kubernetes rozwiązanie do zarządzania API kompatybilne nie tylko z Traefik, ale także z innymi serwerami proxy, takimi jak NGINX, HAProxy, Ambassador i innymi. Oferując tę elastyczność, użytkownicy mogą ustandaryzować Traefik Hub do zarządzania API bez konieczności zastępowania istniejących inwestycji. W rezultacie opublikowanie interfejsu API z dowolnej istniejącej mikrousługi Kubernetes powinno być kwestią zaledwie kilku kliknięć.

Bezpieczeństwo jest również priorytetem dla Traefik Hub, oferując wsparcie dla kontroli dostępu opartej na rolach oraz uwierzytelniania i autoryzacji za pośrednictwem OAuth 2.0 i JSON Web Tokens.

Vauge dostrzega ogromną szansę w obszarze zarządzania API, stwierdzając: " W 2015 roku dostrzegłem możliwość zbudowania nowego, nowoczesnego modelu reverse proxy - to dlatego, że istniała taka potrzeba. Tego mi brakowało. I to jest dokładnie to samo [w dzisiejszej przestrzeni API]. Rynek jest ogromny i istnieje duża potrzeba. Uważamy, że istnieje ogromna szansa, ponieważ istniejące rozwiązania do zarządzania API nie są dobrze dostosowane do świata natywnego dla chmury. Są zbyt ciężkie, zbyt drogie, a co najważniejsze, zostały zbudowane przed rewolucją natywną dla chmury.

Platformy takie jak Traefik Hub i AppMaster są przykładem rosnącego zainteresowania uproszczeniem i modernizacją procesów programistycznych. Wraz z wprowadzeniem technologii serverless i low-code do platform no-code, firmy i deweloperzy starają się pozostać konkurencyjni i szybko wdrażać skalowalne rozwiązania.