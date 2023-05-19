أعلنت Traefik Labs عن التوافر العام لـ Traefik Hub ، وهي خدمة إدارة API أصلية لـ Kubernetes مصممة لتبسيط عملية نشر وتأمين وإدارة واجهات برمجة التطبيقات. ركزت الشركة ، التي أسسها Emile Vauge في عام 2016 ، في البداية على مشاريعها مفتوحة المصدر: Traefik Proxy and Mesh - حل وكيل عكسي أصلي وشبكة خدمة.

في عام 2015 ، عمل Vauge كمطور واستشاري DevOps بعد فترات عمل في Lyra Network و Airbus و Thales Communications و Nortel. لقد احتاج إلى حل لإتاحة آلاف الخدمات المصغرة عبر الإنترنت ، وكانت الخيارات الحالية أقل من متطلباته.

روى Vauge رحلته في KubeCon Amsterdam ، قائلاً ، لقد بدأت العمل على أشيائي الخاصة وانتهى بي الأمر بمصادر مفتوحة Traefik - وهو وكيل عكسي مبني من الصفر للخدمات الدقيقة والحاويات. الصفحة الأولى من أخبار القراصنة. لقد كان نجاحًا كبيرًا غير متوقع ، مما دفعني إلى تأسيس شركة Traefik Labs بعد بضعة أشهر.

اليوم ، تجاوزت Traefik 3 مليارات تنزيل ، ويعمل بالشركة 40 موظفًا. يضم مجتمع مشروع Traefik أكثر من 700 مساهم ، وقد جمعت المنظمة أكثر من 11 مليون دولار من التمويل من أمثال Balderton Capital و Kima Ventures و 360 Capital و Elaia.

أكدت Traefik Labs باستمرار على البساطة. كان من أوائل شعاراتها "جعل الشبكات مملة". يتوافق إطلاق Traefik Hub مع هذا المبدأ. استخدم مستخدمو Traefik Proxy بالفعل النظام الأساسي باعتباره بوابة دخول موحدة وبوابة API ، ولكن لم يتم إنشاؤه في البداية مع وضع إدارة واجهة برمجة التطبيقات في الاعتبار. بحث العديد من المستخدمين عن بدائل لحلولهم المتجانسة لإدارة واجهة برمجة التطبيقات ، والتي غالبًا ما تتعارض مع فلسفة DevOps والأنظمة الأساسية السحابية التي اعتمدتها المؤسسات الحديثة.

يظهر Traefik Hub كحل لإدارة واجهة برمجة تطبيقات Kubernetes الأصلي متوافق ليس فقط مع Traefik ولكن أيضًا مع الوكلاء الآخرين مثل NGINX و HAProxy و Ambassador والمزيد. يتيح تقديم هذه المرونة للمستخدمين التوحيد القياسي على Traefik Hub لإدارة واجهة برمجة التطبيقات دون استبدال استثماراتهم الحالية. نتيجة لذلك ، يجب أن يكون نشر واجهة برمجة التطبيقات من أي خدمة مصغرة لـ Kubernetes مسألة نقرات قليلة فقط.

يعد الأمان أيضًا من أولويات Traefik Hub ، حيث يقدم الدعم لعناصر التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار والمصادقة والتفويض عبر OAuth 2.0 و JSON Web Tokens.

يرى Vauge فرصة هائلة في مساحة إدارة واجهة برمجة التطبيقات ، قائلاً ، في عام 2015 رأيت فرصة لبناء نموذج وكيل عكسي حديث جديد - وذلك بسبب الحاجة. كنت أفتقد ذلك. وهذا بالضبط نفس الشيء [في مساحة API اليوم]. يوجد سوق ضخم وهناك حاجة كبيرة. نعتقد أن هناك فرصة كبيرة لأن حلول إدارة واجهة برمجة التطبيقات الحالية ليست مناسبة تمامًا لعالم السحابة الأصلي. إنها ثقيلة للغاية ومكلفة للغاية ، والأهم من ذلك أنها بنيت قبل ثورة السحابة الأصلية.

تمثل المنصات مثل Traefik Hub و AppMaster مثالاً على الاهتمام المتزايد بتبسيط عمليات التطوير وتحديثها. مع إدخال تقنية بدون خادم ومنصات low-code لمنصات بدون تعليمات برمجية ، تسعى الشركات والمطورون جاهدين للبقاء في المنافسة ونشر الحلول القابلة للتطوير بسرعة.