Компания Traefik Labs объявила об общей доступности Traefik Hub, Kubernetes-нативного сервиса управления API, предназначенного для оптимизации процесса публикации, защиты и управления API. Компания, основанная в 2016 году Эмилем Воге, первоначально сосредоточилась на своих проектах с открытым исходным кодом: Traefik Proxy и Mesh - облачное нативное решение обратного прокси и сетка сервисов.

В 2015 году Воге работал разработчиком и консультантом по DevOps после работы в Lyra Network, Airbus, Thales Communications и Nortel. Ему требовалось решение для обеспечения доступа тысяч микросервисов через интернет, а существующие варианты не отвечали его требованиям.

Вауге рассказал о своем пути на KubeCon Amsterdam: " Я начал работать над собственным материалом и закончил тем, что открыл соурс Traefik - обратного прокси, созданного с нуля для микросервисов и контейнеров". Первая страница Hacker News. Это был неожиданный успех, который привел меня к созданию компании Traefik Labs несколько месяцев спустя.

Сегодня Traefik превысил 3 миллиарда загрузок, а в компании работает 40 человек. Сообщество проекта Traefik насчитывает более 700 участников, а организация привлекла более $11 млн финансирования от таких компаний, как Balderton Capital, Kima Ventures, 360 Capital и Elaia.

Traefik Labs последовательно подчеркивает простоту. Одним из первых лозунгов компании был "Сделаем сетевое общение скучным". Запуск Traefik Hub соответствует этому принципу. Пользователи Traefik Proxy уже использовали платформу как единый шлюз для входа и API, но изначально она не была создана с учетом управления API. Многие пользователи искали альтернативу монолитным решениям для управления API, которые часто противоречили философии DevOps и облачно-нативным платформам, принятым на современных предприятиях.

Traefik Hub появился как Kubernetes-нативное решение для управления API, совместимое не только с Traefik, но и с другими прокси-серверами, такими как NGINX, HAProxy, Ambassador и другими. Такая гибкость позволяет пользователям стандартизировать Traefik Hub для управления API без замены существующих инвестиций. В результате публикация API из любого созданного микросервиса Kubernetes станет делом всего нескольких кликов.

Безопасность также является приоритетом для Traefik Hub, предлагая поддержку контроля доступа на основе ролей, аутентификации и авторизации через OAuth 2.0 и JSON Web Tokens.

Компания Vauge видит огромные возможности в сфере управления API, заявляя: " В 2015 году я увидел возможность создать новую современную модель обратного прокси-сервера - потому что в этом была потребность. Мне этого не хватало. И это точно так же [в сегодняшнем пространстве API]. Существует огромный рынок и существует большая потребность. Мы считаем, что существует огромная возможность, потому что существующие решения по управлению API не очень хорошо подходят для мира облачных технологий. Они слишком тяжелые, слишком дорогие и, что самое главное, они были созданы до революции облачных решений.

Такие платформы, как Traefik Hub и AppMaster, являются примером растущего интереса к упрощению и модернизации процессов разработки. С внедрением бессерверных технологий и low-code к no-code платформам, предприятия и разработчики стремятся оставаться конкурентоспособными и быстро развертывать масштабируемые решения.