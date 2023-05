Traefik Labs ha annunciato la disponibilità generale di Traefik Hub, un servizio di gestione delle API nativo di Kubernetes progettato per semplificare il processo di pubblicazione, protezione e gestione delle API. L'azienda, fondata nel 2016 da Emile Vauge, si è inizialmente concentrata sui suoi progetti open-source: Traefik Proxy e Mesh, una soluzione cloud-native di reverse-proxy e service mesh.

Nel 2015, Vauge ha lavorato come sviluppatore e consulente DevOps dopo aver lavorato presso Lyra Network, Airbus, Thales Communications e Nortel. Aveva bisogno di una soluzione per rendere accessibili migliaia di microservizi su Internet e le opzioni esistenti non soddisfacevano le sue esigenze.

Vauge ha raccontato il suo percorso alla KubeCon di Amsterdam, dicendo: " Ho iniziato a lavorare sulle mie cose e alla fine ho aperto il sourcing di Traefik, un reverse proxy costruito da zero per microservizi e container". Prima pagina di Hacker News. È stato un grande successo inaspettato, che mi ha portato a fondare la società Traefik Labs pochi mesi dopo.

Oggi Traefik ha superato i 3 miliardi di download e l'azienda conta 40 dipendenti. La comunità del progetto Traefik vanta più di 700 collaboratori e l'organizzazione ha raccolto più di 11 milioni di dollari di finanziamenti da aziende del calibro di Balderton Capital, Kima Ventures, 360 Capital ed Elaia.

Traefik Labs ha sempre enfatizzato la semplicità. Uno dei suoi primi slogan era "Rendere noioso il networking". Il lancio di Traefik Hub è in linea con questo principio. Gli utenti di Traefik Proxy utilizzavano già la piattaforma come gateway unificato per l'ingresso e l'API, ma inizialmente non era stata costruita pensando alla gestione dell'API. Molti utenti cercavano alternative alle loro soluzioni monolitiche di gestione delle API, che spesso si scontravano con la filosofia DevOps e le piattaforme cloud-native adottate dalle aziende moderne.

Traefik Hub si presenta come una soluzione di gestione delle API nativa per Kubernetes, compatibile non solo con Traefik ma anche con altri proxy come NGINX, HAProxy, Ambassador e altri ancora. Questa flessibilità consente agli utenti di standardizzare Traefik Hub per la gestione delle API senza sostituire gli investimenti esistenti. Di conseguenza, la pubblicazione di un'API da qualsiasi microservizio Kubernetes dovrebbe essere una questione di pochi clic.

Anche la sicurezza è una priorità per Traefik Hub, che offre il supporto per i controlli di accesso basati sui ruoli e l'autenticazione e l'autorizzazione tramite OAuth 2.0 e JSON Web Tokens.

Vauge vede un'enorme opportunità nello spazio di gestione delle API e afferma: " Nel 2015 ho visto l'opportunità di costruire un nuovo modello di reverse proxy moderno, perché c'era un bisogno. Mi mancava. Ed è esattamente la stessa cosa [nello spazio API di oggi]. C'è un mercato enorme e c'è una grande necessità. Pensiamo che ci sia un'enorme opportunità perché le soluzioni di gestione delle API esistenti non sono adatte al mondo cloud-native. Sono troppo pesanti, troppo costose e, soprattutto, sono state costruite prima della rivoluzione cloud-native.

Piattaforme come Traefik Hub e AppMaster esemplificano il crescente interesse per la semplificazione e la modernizzazione dei processi di sviluppo. Con l'introduzione della tecnologia serverless e di low-code alle piattaforme no-code, le aziende e gli sviluppatori cercano di rimanere competitivi e di implementare rapidamente soluzioni scalabili.