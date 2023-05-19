Traefik Labs宣布全面推出Traefik Hub，这是一项Kubernetes原生的API管理服务，旨在简化发布、保护和管理API的过程。该公司由Emile Vauge于2016年创立，最初专注于其开源项目：Traefik Proxy和Mesh--云原生反向代理解决方案和服务网。

2015年，Vauge在Lyra Network、Airbus、Thales Communications和Nortel任职后，担任了开发人员和DevOps顾问。他需要一个解决方案，使数以千计的微服务可以通过互联网访问，而现有的选择没有达到他的要求。

Vauge在KubeCon阿姆斯特丹会议上讲述了他的历程，他说："我开始研究自己的东西，最后我开源了Traefik--一个为微服务和容器从头开始建立的反向代理。Hacker News的头版。这是一个意想不到的巨大成功，这让我在几个月后成立了Traefik Labs公司。

今天，Traefik的下载量已经超过了30亿，公司有40名员工。Traefik项目的社区拥有700多名贡献者，该组织已经从Balderton Capital、Kima Ventures、360 Capital和Elaia等公司筹集了超过1100万美元的资金。

Traefik实验室一直强调简单性。其早期的口号之一是 "让网络变得无聊"。Traefik Hub的推出与这一原则相一致。Traefik Proxy用户已经将该平台作为一个统一的入口和API网关，但它最初并没有考虑到API管理。许多用户寻求替代他们的单体API管理解决方案，这往往与现代企业采用的DevOps理念和云原生平台相冲突。

Traefik Hub作为Kubernetes原生的API管理解决方案出现，不仅与Traefik兼容，也与NGINX、HAProxy、Ambassador等其他代理机构兼容。提供这种灵活性使用户能够在不取代现有投资的情况下，将Traefik Hub标准化用于API管理。因此，从任何已建立的Kubernetes微服务中发布API应该是一个只需点击几下的问题。

安全性也是Traefik Hub的首要任务，它支持基于角色的访问控制以及通过OAuth 2.0和JSON Web Tokens进行的认证和授权。

Vauge看到了API管理领域的巨大机会，他说："2015年，我看到了建立一个新的现代反向代理模型的机会--那是因为有这样的需求。我当时错过了这个机会。而这与[今天的API领域]完全一样。有一个巨大的市场，有一个巨大的需求。我们认为有一个巨大的机会，因为现有的API管理解决方案并不适合云原生世界。它们太重，太贵，最重要的是，它们是在云原生革命之前建立的。

像Traefik Hub和AppMaster这样的平台，体现了人们对简化和现代化开发流程的日益关注。随着无服务器技术的引入和low-code ，到无代码平台，企业和开发人员努力保持竞争力，快速部署可扩展的解决方案。