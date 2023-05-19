Traefik Labs, API'leri yayınlama, koruma ve yönetme sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış, Kubernetes'e özgü bir API yönetim hizmeti olan Traefik Hub'ın genel kullanıma sunulduğunu duyurdu. 2016 yılında Emile Vauge tarafından kurulan şirket, başlangıçta açık kaynaklı projelerine odaklandı: Traefik Proxy ve Bulutta yerel bir ters proxy çözümü ve hizmet ağı olan Mesh.

2015 yılında Vauge, Lyra Network, Airbus, Thales Communications ve Nortel'de görev yaptıktan sonra geliştirici ve DevOps danışmanı olarak çalıştı. Binlerce mikro hizmeti internet üzerinden erişilebilir kılmak için bir çözüme ihtiyacı vardı ve mevcut seçenekler gereksinimlerinin altında kalıyordu.

Vauge, KubeCon Amsterdam'daki yolculuğunu şöyle anlattı: Kendi ürünlerim üzerinde çalışmaya başladım ve mikro hizmetler ve kapsayıcılar için sıfırdan oluşturulmuş bir ters proxy olan Traefik'i açık kaynak kullanmaya başladım. Hacker News'in ön sayfası. Birkaç ay sonra şirketi Traefik Labs'ı kurmamı sağlayan beklenmedik büyük bir başarıydı.

Traefik bugün 3 milyar indirmeyi aştı ve şirkette 40 kişi çalışıyor. Traefik projesinin topluluğu 700'den fazla katılımcıya sahiptir ve kuruluş Balderton Capital, Kima Ventures, 360 Capital ve Elaia gibi kuruluşlardan 11 milyon dolardan fazla fon toplamıştır.

Traefik Labs sürekli olarak basitliği vurgulamıştır. İlk sloganlarından biri "Ağ oluşturmayı sıkıcı hale getirmek" idi. Traefik Hub'ın lansmanı bu ilke ile uyumludur. Traefik Proxy kullanıcıları, platformu zaten birleşik bir giriş ve API ağ geçidi olarak kullanıyordu, ancak başlangıçta API yönetimi düşünülerek oluşturulmamıştı. Pek çok kullanıcı, modern işletmeler tarafından benimsenen DevOps felsefesi ve bulut tabanlı platformlarla sıklıkla çatışan yekpare API yönetim çözümlerine alternatifler aradı.

Traefik Hub, yalnızca Traefik ile değil, aynı zamanda NGINX, HAProxy, Ambassador ve daha fazlası gibi diğer proxy'lerle uyumlu bir Kubernetes-yerel API yönetimi çözümü olarak ortaya çıkıyor. Bu esnekliği sunmak, kullanıcıların mevcut yatırımlarını değiştirmeden API yönetimi için Traefik Hub'da standartlaşmalarına olanak tanır. Sonuç olarak, yerleşik herhangi bir Kubernetes mikro hizmetinden bir API yayınlamak yalnızca birkaç tıklama meselesi olmalıdır.

OAuth 2.0 ve JSON Web Simgeleri aracılığıyla rol tabanlı erişim kontrolleri ve kimlik doğrulama ve yetkilendirme desteği sunan Traefik Hub için güvenlik de bir önceliktir.

Vauge, API yönetimi alanında çok büyük bir fırsat gördüğünü belirterek, "2015'te yeni bir modern ters proxy modeli oluşturma fırsatı gördüm - çünkü bir ihtiyaç vardı. Bunu özlüyordum. Ve bu [bugünün API alanında] tamamen aynı. Büyük bir pazar var ve büyük bir ihtiyaç var. Mevcut API yönetimi çözümlerinin bulut tabanlı dünyaya pek uygun olmaması nedeniyle büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Çok ağırlar, çok pahalılar ve en önemlisi, bulutta yerel devrimden önce inşa edildiler.

Traefik Hub ve AppMaster gibi platformlar, geliştirme süreçlerini basitleştirmeye ve modernleştirmeye yönelik artan ilginin bir örneğidir. Sunucusuz teknolojinin ve low-code geçiş platformlarının kullanıma sunulmasıyla birlikte, işletmeler ve geliştiriciler rekabet gücünü korumak ve ölçeklenebilir çözümleri hızla devreye almak için çabalıyor.