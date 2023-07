Notamment connu pour promouvoir les contenus vidéo de courte durée, TikTok fait des progrès pour rivaliser avec Twitter (Now X) et Meta's Threads grâce à sa dernière fonctionnalité - les posts textuels. Le lancement de cette fonctionnalité témoigne de la volonté de la plateforme de devenir un havre de paix pour les contenus textuels.

En effet, TikTok a commencé son parcours en tant que facilitateur de vidéos de courte durée. Néanmoins, en cours de route, la plateforme a expérimenté les images - un effort évident pour rivaliser avec Instagram. Aujourd'hui, TikTok vise à diversifier davantage ses formes de contenu en incorporant des posts textuels. Ce nouveau format de contenu est conçu pour permettre aux créateurs de contenu de partager leurs histoires, leurs poèmes, leurs paroles de chansons et toute autre forme de contenu écrit qui offre une liberté d'expression supplémentaire à leur portfolio.

En lançant la page Appareil photo de l'application, les utilisateurs découvriront trois options à leur disposition : photo, vidéo et texte. En sélectionnant l'option "texte", l'utilisateur accède à la page de création de texte, où il peut composer le contenu de son message. Une fois le texte arrangé, les utilisateurs ont la possibilité de personnaliser leur contexte en ajoutant des sons, en géolocalisant, en activant des commentaires et en arrangeant des duos. Tout aussi immersif et dynamique que le contenu photographique ou vidéo, TikTok assure que les posts textuels sont tout aussi interactifs.

La personnalisation par l'utilisateur ne se limite pas au contenu. En plus de votre message textuel, vous pouvez ajouter des autocollants, des étiquettes et des hashtags. De plus, vous pouvez choisir parmi une vaste palette de couleurs d'arrière-plan pour rendre votre message plus attrayant. Comme pour les vidéos ou les photos, il est possible d'enregistrer des brouillons qui seront stockés avec d'autres messages non publiés, pourront être peaufinés ultérieurement ou, si vous le souhaitez, seront entièrement supprimés.

Soulignant ses efforts constants pour fournir à ses créateurs et à sa communauté des outils créatifs qui favorisent l'expression personnelle, TikTok déclare : "Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer l'introduction des posts textuels sur TikTok. Il s'agit d'un nouveau format de génération de contenu textuel qui multiplie les possibilités pour les créateurs d'échanger leurs idées et d'exprimer leur ingéniosité".

Ce nouveau format de contenu, les messages textuels, vise également à normaliser un espace dédié à l'épanouissement de la créativité sous la forme de commentaires, de légendes et de contenu vidéo. TikTok espère que cette avancée fera évoluer les limites de la création de contenu sur la plateforme.

Le lancement du contenu image sur TikTok l'année dernière a d'abord été accueilli avec scepticisme par certains utilisateurs. Cependant, il est désormais perçu comme faisant partie intégrante de l'essence de l'application. Dans le même ordre d'idées, on s'attend à ce que les messages textuels soient acceptés et utilisés régulièrement, d'autant plus que certains utilisateurs ont déjà publié du contenu textuel sous forme de vidéo ou d'image. La dernière intégration de fonctionnalités de TikTok vise à fournir à ses utilisateurs une méthode plus facile et plus intuitive pour incorporer du contenu textuel, améliorant ainsi l'expérience de l'utilisateur et la diversité de la plateforme.

