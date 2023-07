TikTok, dat bekend staat om het promoten van korte videocontent, maakt stappen in de richting van het evenaren van Twitter (nu X) en Meta's Threads met zijn nieuwste functie - tekstberichten. De lancering van deze functie geeft aan dat het platform van plan is om ook tekstgebaseerde content te plaatsen.

TikTok begon zijn reis inderdaad als een facilitator van korte video's. Toch experimenteerde het platform ook met afbeeldingen - een duidelijke poging om de concurrentie aan te gaan met Instagram. Nu wil TikTok zijn inhoudsvormen verder diversifiëren door er tekstberichten in op te nemen. Het nieuwe inhoudsformaat is ontworpen om de makers van inhoud in staat te stellen hun verhalen, gedichten, songteksten en elke andere vorm van geschreven inhoud die een extra laag van expressieve vrijheid aan hun portfolio toevoegt, te delen.

Bij het starten van de Camera-pagina van de app, zullen gebruikers nu ontdekken dat ze drie opties tot hun beschikking hebben: foto, video en tekst. Als je de optie 'tekst' selecteert, kom je op de pagina voor het maken van tekst, waar je de inhoud voor je bericht kunt samenstellen. Zodra de tekst is opgesteld, hebben gebruikers de mogelijkheid om hun context aan te passen door geluiden toe te voegen, te geotaggen, commentaar in te schakelen en Duets te rangschikken. Net zo meeslepend en dynamisch als de foto- of videocontent, verzekert TikTok dat de tekstposts net zo interactief zijn.

Aanpassingen door de gebruiker zijn niet beperkt tot alleen de inhoud. Naast je tekstpost kun je stickers, tags en hashtags toevoegen. Bovendien kun je kiezen uit een uitgebreid palet achtergrondkleuren om je post aantrekkelijker te maken. Net als bij video- of fotoposts kun je concepten opslaan om bij andere ongepubliceerde posts te bewaren, later bij te werken of desgewenst helemaal weg te gooien.

TikTok benadrukt hun voortdurende inspanning om hun makers en community creatieve tools te bieden die zelfexpressie stimuleren, en zegt: "Vandaag zijn we verheugd om de introductie van tekstposts op TikTok aan te kondigen. Het is een nieuw formaat voor het genereren van op tekst gebaseerde content dat de mogelijkheden voor makers vergroot om hun ideeën uit te wisselen en hun vindingrijkheid te uiten."

Het nieuwe contentformaat, tekstposts, is ook bedoeld om een ruimte te standaardiseren die is gewijd aan het voeden van de creativiteit die is opgebloeid in de vorm van opmerkingen, bijschriften en videocontent. TikTok hoopt dat deze doorbraak de grenzen van contentcreatie op het platform zal verleggen.

De lancering van beeldcontent op TikTok vorig jaar werd aanvankelijk door sommige gebruikers met scepsis ontvangen. Nu wordt het echter gezien als een integraal onderdeel van de essentie van de app. Op dezelfde manier wordt verwacht dat tekstberichten zullen worden geaccepteerd en regelmatig zullen worden gebruikt, vooral omdat sommige gebruikers al op tekst gebaseerde inhoud in video- of afbeeldingsformaat hebben gepost. De nieuwste functie-integratie van TikTok probeert zijn gebruikers een eenvoudigere en intuïtievere methode te bieden om op tekst gebaseerde inhoud te plaatsen, waardoor de gebruikerservaring en de diversiteit van het platform worden verbeterd.

