تشتهر TikTok بترويجها لمحتوى فيديو قصير ، وهي تخطو خطوات نحو منافسة Twitter (Now X) و Meta Threads بأحدث ميزاتها - المنشورات النصية. يثير طرح الميزات دافع النظام الأساسي للانتقال إلى ملاذ للمحتوى المستند إلى النص أيضًا.

في الواقع ، بدأت TikTok رحلتها كمنسق فيديو قصير الشكل. ومع ذلك ، على طول طريقها ، جربت المنصة الصور - محاولة واضحة للتعامل مع Instagram. الآن ، تهدف TikTok إلى زيادة تنويع أشكال المحتوى الخاصة بها من خلال دمج المنشورات النصية. تم تصميم تنسيق المحتوى الجديد لتمكين منشئي المحتوى من مشاركة قصصهم وقصائدهم وكلمات أغانيهم وأي شكل آخر من أشكال المحتوى المكتوب الذي يوفر طبقة أخرى من الحرية التعبيرية لمحفظة أعمالهم.

عند تشغيل صفحة الكاميرا الخاصة بالتطبيق ، سيكتشف المستخدمون الآن ثلاثة خيارات تحت تصرفهم: الصورة والفيديو والنص. سيؤدي تحديد خيار "النص" إلى إرشادك إلى صفحة إنشاء النص ، حيث يمكنك إنشاء محتوى منشورك. بمجرد ترتيب النص ، تتاح للمستخدمين الفرصة لتخصيص سياقهم عن طريق إضافة الأصوات ، ووضع العلامات الجغرافية ، وتمكين التعليقات ، وترتيب Duets. تمامًا كما هو الحال مع محتوى الصور الفوتوغرافية أو الفيديو ، يؤكد TikTok أن المنشورات النصية تفاعلية بنفس القدر.

لا يقتصر تخصيص المستخدم على المحتوى فقط. إلى جانب المنشور النصي ، يمكنك إرفاق ملصقات وعلامات وعلامات تصنيف. علاوة على ذلك ، يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من ألوان الخلفية لجعل منشورك أكثر جاذبية. مثل منشورات الفيديو أو الصور ، يمكن للمرء حفظ المسودات ليتم تخزينها مع المنشورات الأخرى غير المنشورة ، ويمكن صقلها لاحقًا ، أو إذا رغبت في ذلك ، يتم التخلص منها تمامًا.

يؤكد TikTok على جهودهم المستمرة لتزويد منشئيهم ومجتمعهم بأدوات إبداعية تحفز التعبير عن الذات ، "يسعدنا اليوم أن نعلن عن تقديم منشورات نصية على TikTok. إنه تنسيق جديد لإنشاء محتوى نصي يضخم الخيارات للمبدعين لتبادل أفكارهم والتعبير عن براعتهم ".

يهدف تنسيق المحتوى الجديد والمنشورات النصية أيضًا إلى توحيد مساحة مخصصة لرعاية الإبداع الذي كان مزدهرًا في شكل تعليقات وتعليقات توضيحية ومحتوى فيديو. يأمل TikTok أن يطور هذا الاختراق حدود إنشاء المحتوى عبر النظام الأساسي.

قوبل إطلاق محتوى الصور على TikTok العام الماضي بالتشكيك من قبل بعض المستخدمين. ومع ذلك ، يُنظر إليه الآن على أنه جزء لا يتجزأ من جوهر التطبيق. على نفس المنوال ، من المتوقع قبول المنشورات النصية واستخدامها المنتظم ، لا سيما بالنظر إلى أن بعض المستخدمين قاموا بالفعل بنشر محتوى نصي في شكل فيديو أو صورة. تسعى أحدث ميزات تكامل TikTok إلى تزويد مستخدميها بطريقة أسهل وأكثر سهولة لدمج المحتوى المستند إلى النص ، وتعزيز تجربة المستخدم وتنوع النظام الأساسي.

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