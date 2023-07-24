TikTok, известная как платформа для продвижения видеоконтента в коротком формате, с помощью своей последней функции - текстовых постов - делает успехи в конкуренции с Twitter (теперь X) и Meta's Threads. Появление этой функции объясняется стремлением платформы превратиться в пристанище для текстового контента.

Действительно, TikTok начинал свой путь как инструмент для создания коротких видеороликов. Тем не менее, на своем пути платформа экспериментировала с изображениями - явная попытка конкурировать с Instagram. Теперь TikTok стремится еще больше разнообразить формы контента, добавив в него текстовые сообщения. Новый формат контента призван дать создателям возможность делиться своими историями, стихами, текстами песен и любыми другими формами письменного контента, которые обеспечивают еще один уровень свободы выражения в их портфолио.

При открытии страницы приложения "Камера" в распоряжении пользователя окажутся три варианта: фото, видео и текст. Выбрав опцию "текст", пользователь попадает на страницу создания текста, где он может составить содержание своего сообщения. После того как текст будет оформлен, у пользователей появится возможность изменить контекст, добавив звуки, геометки, включив комментарии и организовав дуэты. TikTok гарантирует, что текстовые посты не менее интерактивны и динамичны, чем фото- и видеоматериалы.

Пользовательская настройка не ограничивается только контентом. К текстовым сообщениям можно прикреплять стикеры, теги и хэштеги. Кроме того, можно выбрать один из обширной палитры фоновых цветов, чтобы сделать сообщение более привлекательным. Как и видео- или фотопосты, черновики можно сохранять вместе с другими неопубликованными сообщениями, дорабатывать их в дальнейшем или, при желании, полностью отбрасывать.

Подчеркивая, что TikTok постоянно стремится предоставить своим создателям и сообществу творческие инструменты, способствующие самовыражению, компания говорит: "Сегодня мы с радостью объявляем о появлении текстовых постов на TikTok. Это новый формат создания текстового контента, который расширяет возможности авторов для обмена идеями и выражения своей изобретательности".

Новый формат контента - текстовые посты - также призван стандартизировать пространство, предназначенное для развития творчества, которое процветает в виде комментариев, подписей и видеоконтента. TikTok надеется, что этот прорыв позволит расширить границы создания контента на платформе.

Запуск графического контента на TikTok в прошлом году был первоначально воспринят некоторыми пользователями скептически. Однако теперь он воспринимается как неотъемлемая часть сущности приложения. Аналогичным образом ожидается принятие и регулярное использование текстовых постов, особенно с учетом того, что некоторые пользователи уже размещают текстовый контент в формате видео или изображений. Последняя интеграция функций TikTok направлена на то, чтобы предоставить пользователям более простой и интуитивно понятный способ размещения текстового контента, что повышает удобство и разнообразие платформы.

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