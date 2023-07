Celebre per la promozione di contenuti video di breve durata, TikTok sta facendo passi avanti per rivaleggiare con Twitter (ora X) e Meta's Threads con la sua ultima funzione: i post di testo. L'introduzione di questa funzione è dovuta alla volontà della piattaforma di diventare un paradiso anche per i contenuti testuali.

In effetti, TikTok ha iniziato il suo viaggio come facilitatore di video di breve durata. Tuttavia, lungo il suo percorso, la piattaforma ha sperimentato le immagini, un chiaro tentativo di competere con Instagram. Ora, TikTok mira a diversificare ulteriormente le forme di contenuto incorporando i post di testo. Il nuovo formato di contenuto è stato progettato per consentire ai creatori di contenuti di condividere le loro storie, poesie, testi di canzoni e qualsiasi altra forma di contenuto scritto che fornisca un ulteriore livello di libertà espressiva al loro portfolio.

All'avvio della pagina della fotocamera dell'app, gli utenti scopriranno tre opzioni a loro disposizione: foto, video e testo. Selezionando l'opzione "testo" si accede alla pagina di creazione del testo, dove è possibile comporre il contenuto del post. Una volta che il testo è pronto, gli utenti hanno la possibilità di personalizzare il contesto aggiungendo suoni, geotaggando, abilitando i commenti e disponendo i duetti. TikTok assicura che i post di testo sono altrettanto interattivi e dinamici quanto i contenuti fotografici o video.

La personalizzazione dell'utente non si limita al solo contenuto. Oltre ai post di testo, è possibile allegare adesivi, tag e hashtag. Inoltre, è possibile scegliere tra un'ampia gamma di colori di sfondo per rendere il post più accattivante. Come per i post video o fotografici, è possibile salvare le bozze da archiviare insieme ad altri post non pubblicati, da perfezionare in seguito o, se lo si desidera, da eliminare del tutto.

Sottolineando il loro continuo sforzo per fornire ai creatori e alla comunità strumenti creativi che stimolino l'espressione personale, TikTok afferma: "Oggi siamo entusiasti di annunciare l'introduzione dei post di testo su TikTok. Si tratta di un nuovo formato per la generazione di contenuti testuali che amplia le possibilità per i creatori di scambiare le proprie idee ed esprimere il proprio ingegno".

Il nuovo formato di contenuti, i post di testo, mira anche a standardizzare uno spazio dedicato a coltivare la creatività che è fiorita sotto forma di commenti, didascalie e contenuti video. TikTok spera che questa svolta possa far evolvere i confini della creazione di contenuti sulla piattaforma.

Il lancio dei contenuti di immagini su TikTok, avvenuto lo scorso anno, è stato inizialmente accolto con scetticismo da alcuni utenti. Tuttavia, ora è percepito come parte integrante dell'essenza dell'app. In modo simile, si prevede l'accettazione e l'uso regolare dei post di testo, soprattutto se si considera che alcuni utenti hanno già postato contenuti testuali in formato video o immagine. L'ultima integrazione di funzionalità di TikTok mira a fornire ai suoi utenti un metodo più semplice e intuitivo per incorporare contenuti testuali, migliorando l'esperienza utente e la diversità della piattaforma.

