TikTok 以推广短视频内容而闻名，它的最新功能--文字帖子--正朝着与 Twitter（Now X）和 Meta 的 Threads 相媲美的方向大步迈进。该功能的推出激发了该平台转型为文本内容天堂的动机。

事实上，TikTok 是以短视频促进者的身份起步的。尽管如此，该平台在发展过程中还是尝试了图片--这显然是为了与 Instagram 抗衡。现在，TikTok 的目标是进一步丰富内容形式，加入文字帖子。新的内容形式旨在让内容创作者有能力分享他们的故事、诗歌、歌词和其他任何形式的文字内容，为他们的作品集提供另一层表达自由。

启动应用程序的 "相机 "页面后，用户会发现有三个选项可供他们选择：照片、视频和文字。选择 "文字 "选项将引导您进入文字创建页面，在这里您可以为您的帖子撰写内容。一旦安排好文本，用户就有机会通过添加声音、地理标记、启用评论和安排 Duets 来定制自己的语境。与照片或视频内容一样，TikTok 的文字帖子也具有身临其境的动态互动性。

用户定制不仅限于内容。在发布文字内容的同时，您还可以附加贴纸、标签和哈希标签。此外，您还可以从丰富的背景颜色中进行选择，使您的帖子更吸引人。与视频或照片帖子一样，您也可以保存草稿，将其与其他未发布的帖子存放在一起，稍后再润色，或者根据需要完全丢弃。

TikTok 强调他们一直在努力为创作者和社区提供激发自我表达的创意工具，并说："今天，我们非常高兴地宣布在 TikTok 上推出文字帖子。这是一种新颖的文本内容生成格式，为创作者交流想法和表达创意提供了更多选择"。

文本帖子这种新颖的内容格式还旨在规范一个专门用于培养创意的空间，而这种创意一直以评论、标题和视频内容的形式蓬勃发展。TikTok 希望这一突破能发展整个平台的内容创作边界。

去年，TikTok 推出图片内容，起初受到一些用户的质疑。不过，现在它已被视为该应用精髓的一个组成部分。与此类似，人们也期待文字帖子被接受并经常使用，特别是考虑到一些用户已经开始用视频或图片格式发布文字内容。TikTok 的最新功能整合旨在为用户提供一种更简单、更直观的方法来整合文本内容，从而增强用户体验和平台的多样性。

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