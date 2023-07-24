Kısa biçimli video içeriğini tanıtmasıyla ünlü TikTok, en son özelliği olan metin gönderileriyle Twitter (Now X) ve Meta's Threads'e rakip olma yolunda ilerliyor. Özelliklerin kullanıma sunulması, platformun metin tabanlı içerik için de bir sığınak haline gelme güdüsünü ortaya çıkarıyor.

Gerçekten de TikTok, yolculuğuna kısa biçimli bir video kolaylaştırıcı olarak başladı. Bununla birlikte, platform, yolu boyunca görüntülerle deneyler yaptı - bu, Instagram ile rekabet etmek için açık bir çaba. Şimdi TikTok, metin gönderilerini dahil ederek içerik formlarını daha da çeşitlendirmeyi hedefliyor. Yeni içerik formatı, içerik oluşturucuların hikayelerini, şiirlerini, şarkı sözlerini ve portföylerine başka bir ifade özgürlüğü katmanı sağlayan diğer yazılı içerik biçimlerini paylaşmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

Uygulamanın Kamera sayfasını başlattıktan sonra, kullanıcılar artık emrinde üç seçenek keşfedecekler: fotoğraf, video ve metin. 'Metin' seçeneğini belirlemek, sizi gönderinizin içeriğini oluşturabileceğiniz metin oluşturma sayfasına yönlendirecektir. Metin düzenlendikten sonra, kullanıcılar ses ekleyerek, coğrafi etiketleme yaparak, yorumları etkinleştirerek ve Düetler düzenleyerek bağlamlarını özelleştirme fırsatına sahip olurlar. Fotoğraf veya video içeriği kadar sürükleyici ve dinamik olan TikTok, metin gönderilerinin de aynı derecede etkileşimli olduğunu garanti eder.

Kullanıcı özelleştirmesi yalnızca içerikle sınırlı değildir. Metin gönderinizin yanı sıra çıkartmalar, etiketler ve hashtag'ler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, gönderinizi daha çekici hale getirmek için geniş bir arka plan renkleri paletinden seçim yapabilirsiniz. Video veya fotoğraf gönderileri gibi, taslaklar diğer yayınlanmamış gönderilerle birlikte saklanmak üzere kaydedilebilir, daha sonra parlatılabilir veya istenirse tamamen atılabilir.

Yaratıcılarına ve topluluklarına kendini ifade etmeyi tetikleyen yaratıcı araçlar sağlamak için sürekli çaba sarf ettiklerini vurgulayan TikTok, “Bugün, TikTok'ta metin gönderilerinin kullanıma sunulduğunu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Yaratıcıların fikir alışverişinde bulunmaları ve yaratıcılıklarını ifade etmeleri için seçenekleri büyüten, metin tabanlı içerik oluşturmak için yeni bir formattır.”

Yeni içerik formatı olan metin gönderileri ayrıca yorumlar, altyazılar ve video içeriği biçiminde gelişen yaratıcılığı beslemeye adanmış bir alanı standartlaştırmayı amaçlar. TikTok, bu atılımın platform genelinde içerik oluşturmanın sınırlarını değiştireceğinden umutlu.

Geçen yıl TikTok'ta görsel içeriğin piyasaya sürülmesi, başlangıçta bazı kullanıcılar tarafından şüpheyle karşılandı. Ancak, artık uygulamanın özünün ayrılmaz bir parçası olarak algılanıyor. Benzer bir şekilde, özellikle bazı kullanıcıların zaten bir video veya resim biçiminde metin tabanlı içerik yayınladığı göz önüne alındığında, metin gönderilerinin kabulü ve düzenli kullanımı bekleniyor. TikTok'un en son özellik entegrasyonu, kullanıcılarına metin tabanlı içeriği dahil etmeleri için daha kolay ve daha sezgisel bir yöntem sunarak kullanıcı deneyimini ve platformun çeşitliliğini geliştirmeye çalışıyor.

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