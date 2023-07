Notoriamente conhecido por promover conteúdos de vídeo de curta duração, o TikTok está a dar passos em frente para rivalizar com o Twitter (Now X) e o Meta's Threads com a sua mais recente funcionalidade - mensagens de texto. O lançamento desta funcionalidade revela a intenção da plataforma de se transformar também num paraíso para conteúdos baseados em texto.

De facto, o TikTok começou a sua jornada como um facilitador de vídeos curtos. No entanto, ao longo do seu percurso, a plataforma experimentou imagens - um esforço claro para competir com o Instagram. Agora, o TikTok pretende diversificar ainda mais as suas formas de conteúdo, incorporando publicações de texto. O novo formato de conteúdo foi concebido para permitir que os criadores de conteúdo partilhem as suas histórias, poemas, letras de canções e qualquer outra forma de conteúdo escrito que proporcione outra camada de liberdade expressiva ao seu portefólio.

Ao abrir a página Câmara da aplicação, os utilizadores descobrem agora três opções à sua disposição: fotografia, vídeo e texto. Ao selecionar a opção "texto", o utilizador é encaminhado para a página de criação de texto, onde pode compor o conteúdo da sua publicação. Assim que o texto estiver organizado, os utilizadores têm a oportunidade de personalizar o seu contexto, adicionando sons, marcando geograficamente, activando comentários e organizando Duetos. Tão imersivo e dinâmico como o conteúdo fotográfico ou de vídeo, o TikTok garante que as mensagens de texto são igualmente interactivas.

A personalização do utilizador não se limita apenas ao conteúdo. Juntamente com a sua publicação de texto, pode anexar autocolantes, etiquetas e hashtags. Além disso, pode selecionar a partir de uma extensa paleta de cores de fundo para tornar a sua publicação mais apelativa. Tal como as publicações de vídeo ou fotografia, é possível guardar rascunhos para serem armazenados com outras publicações não publicadas, podendo ser aperfeiçoados mais tarde ou, se desejado, eliminados por completo.

Enfatizando o seu esforço contínuo para fornecer aos seus criadores e à comunidade ferramentas criativas que desencadeiam a auto-expressão, o TikTok afirma: "Hoje, estamos entusiasmados por anunciar a introdução de mensagens de texto no TikTok. É um novo formato para gerar conteúdos baseados em texto que amplia as opções para os criadores trocarem ideias e expressarem o seu engenho."

O novo formato de conteúdo, publicações de texto, também tem como objetivo padronizar um espaço dedicado a alimentar a criatividade que tem vindo a florescer sob a forma de comentários, legendas e conteúdo de vídeo. O TikTok espera que este avanço faça evoluir os limites da criação de conteúdos na plataforma.

O lançamento de conteúdos de imagem no TikTok no ano passado foi inicialmente recebido com ceticismo por alguns utilizadores. No entanto, é agora visto como parte integrante da essência da aplicação. Do mesmo modo, prevê-se a aceitação e a utilização regular das mensagens de texto, sobretudo tendo em conta que alguns utilizadores já publicam conteúdos baseados em texto em formato de vídeo ou imagem. A mais recente integração de funcionalidades do TikTok procura proporcionar aos seus utilizadores um método mais fácil e intuitivo de incorporar conteúdos baseados em texto, melhorando a experiência do utilizador e a diversidade da plataforma.

Tendo em conta estes avanços no domínio no-code e low-code, a AppMaster.io é aclamada como uma das empresas com melhor desempenho no desenvolvimento de no-code e na capacidade de pessoas que não são programadores desenvolverem as suas aplicações Web e móveis, incluindo actualizações da plataforma e melhorias da experiência do utilizador.