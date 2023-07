TikTok, znany głównie z promowania krótkich treści wideo, robi postępy w kierunku rywalizacji z Twitterem (teraz X) i Meta's Threads dzięki swojej najnowszej funkcji - postom tekstowym. Wdrożenie tej funkcji wynika z motywacji platformy do przekształcenia się w przystań dla treści tekstowych.

Rzeczywiście, TikTok rozpoczął swoją podróż jako moderator krótkich form wideo. Niemniej jednak, po drodze platforma eksperymentowała z obrazami - wyraźny wysiłek, aby konkurować z Instagramem. Teraz TikTok ma na celu dalszą dywersyfikację form treści poprzez włączenie postów tekstowych. Nowy format treści ma na celu umożliwienie twórcom treści dzielenia się swoimi historiami, wierszami, tekstami piosenek i wszelkimi innymi formami treści pisemnych, które zapewniają kolejną warstwę ekspresyjnej swobody w ich portfolio.

Po uruchomieniu strony aplikacji Aparat użytkownicy będą mieli do dyspozycji trzy opcje: zdjęcia, wideo i tekst. Wybranie opcji "tekst" prowadzi do strony tworzenia tekstu, gdzie można skomponować treść swojego postu. Po ułożeniu tekstu użytkownicy mają możliwość dostosowania kontekstu poprzez dodanie dźwięków, geotagowanie, włączanie komentarzy i układanie duetów. Tak samo wciągające i dynamiczne jak treści fotograficzne lub wideo, TikTok zapewnia, że posty tekstowe są równie interaktywne.

Personalizacja użytkownika nie ogranicza się tylko do treści. Do postów tekstowych można dołączać naklejki, tagi i hashtagi. Co więcej, możesz wybierać z szerokiej palety kolorów tła, aby uczynić swój post bardziej atrakcyjnym. Podobnie jak w przypadku postów wideo lub zdjęć, można zapisywać wersje robocze do przechowywania z innymi niepublikowanymi postami, które można później dopracować lub w razie potrzeby całkowicie wyrzucić.

Podkreślając swoje ciągłe wysiłki, aby zapewnić swoim twórcom i społeczności kreatywne narzędzia, które wyzwalają autoekspresję, TikTok mówi: "Dziś z radością ogłaszamy wprowadzenie postów tekstowych na TikTok. Jest to nowatorski format generowania treści tekstowych, który zwiększa możliwości twórców w zakresie wymiany pomysłów i wyrażania swojej pomysłowości".

Nowy format treści, posty tekstowe, ma również na celu standaryzację przestrzeni poświęconej pielęgnowaniu kreatywności, która kwitnie w formie komentarzy, podpisów i treści wideo. TikTok ma nadzieję, że ten przełom rozwinie granice tworzenia treści na platformie.

Uruchomienie treści graficznych na TikTok w zeszłym roku początkowo spotkało się ze sceptycyzmem niektórych użytkowników. Jednak obecnie są one postrzegane jako integralna część istoty aplikacji. W podobnym duchu oczekuje się akceptacji i regularnego korzystania z postów tekstowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że niektórzy użytkownicy publikowali już treści tekstowe w formacie wideo lub obrazu. Najnowsza integracja funkcji TikTok ma na celu zapewnienie użytkownikom łatwiejszej i bardziej intuicyjnej metody włączania treści tekstowych, zwiększając doświadczenie użytkownika i różnorodność platformy.

