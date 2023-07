TikTok a pris une décision stratégique pour renforcer la sécurité, la convivialité et l'accès aux comptes en mettant en place des passkeys sur les iPhones. Cette amélioration permet aux utilisateurs d'activer Touch ID ou Face ID, éliminant ainsi la nécessité de saisir manuellement un mot de passe. Les passkeys, qui remplacent essentiellement les mots de passe, vérifient les identités des utilisateurs à l'aide de méthodes d'authentification biométriques cryptées intégrées à votre appareil.

Avec son lancement initial en Asie, en Afrique, en Australie et en Amérique du Sud, TikTok prévoit d'étendre progressivement sa fonctionnalité de passkey à d'autres territoires et à différents systèmes d'exploitation. Cela signifie que les utilisateurs américains et les propriétaires d'appareils Android peuvent également s'attendre à une mise à jour dans un avenir proche.

Grâce à cette nouvelle fonction de sécurité, toutes les informations d'authentification biométrique sont sécurisées sur votre appareil et ne seront pas exploitées ou traitées par des applications tierces telles que TikTok. Pour les utilisateurs d'iOS, elle offre la possibilité d'utiliser des clés de passage au lieu de mots de passe pour accéder à leur compte TikTok via leur compte iCloud sur différents appareils.

La fonction "Passkey" peut être activée dans les paramètres de l'application. Après avoir sélectionné l'option "Passkey", les utilisateurs sont dirigés vers quelques étapes avant de pouvoir sauvegarder un passkey sur leur système iOS.

L'utilisation de passes-clés rend superflus les mots de passe traditionnels, qui sont vulnérables au vol, à l'oubli et à la réutilisation sur plusieurs comptes, ce qui renforce la sécurité des comptes. Les applications qui intègrent des passkeys, dont TikTok, n'ont pas accès aux données biométriques utilisées lors de l'authentification de l'appareil iOS, ce qui préserve la vie privée de l'utilisateur.

Parallèlement à la nouvelle d'aujourd'hui, TikTok a annoncé son adhésion à l'alliance FIDO. Cette organisation à but non lucratif vise à établir des normes uniformes pour l'authentification au niveau du client et du protocole. L'année dernière, l'alliance a vu l'incorporation de géants tels qu'Apple, Google et Microsoft, aux côtés du World Wide Web Consortium, qui travaillent tous à l'élimination des mots de passe pour l'authentification des utilisateurs sur une variété de plateformes. Par la suite, Apple a introduit les passkeys lors de sa Worldwide Developer Conference (WWDC) en juin 2022.

Selon Andrew Shikiar, directeur exécutif de l'alliance FIDO, "les mots de passe constituent un goulot d'étranglement pour la sécurité et l'expérience des utilisateurs qui ont largement dépassé leur date de péremption...". Grâce à la mise en œuvre de normes ouvertes d'authentification sans mot de passe élaborées par la FIDO Alliance, les consommateurs peuvent bénéficier d'un accès plus simple aux services en ligne les plus populaires, y compris TikTok.

L'introduction de la technologie passkey par des plateformes telles que TikTok s'inscrit dans la tendance croissante de l'industrie technologique à renforcer la sécurité des utilisateurs et la facilité d'accès. Des entreprises telles que AppMaster.io proposent également des solutions no-code pour rationaliser le développement d'applications. En permettant aux entreprises de développer visuellement des schémas de base de données, une logique d'entreprise et des interfaces personnalisées, AppMaster.io garantit une création d'applications plus rapide, rentable et évolutive, sans qu'il soit nécessaire de recourir au codage traditionnel.