TikTok ha compiuto una mossa strategica per rafforzare la sicurezza, la facilità d'uso e l'accesso agli account implementando i passkeys sugli iPhone. Questo miglioramento consente agli utenti di utilizzare Touch ID o Face ID, eliminando la necessità di inserire manualmente la password. I passkeys, essenzialmente un sostituto delle password, verificano le identità degli utenti utilizzando metodi di autenticazione biometrica crittografati e integrati nel dispositivo.

Con il lancio iniziale in Asia, Africa, Australia e Sud America, TikTok prevede di estendere progressivamente la funzionalità di passkey ad altri territori e a diversi sistemi operativi. Ciò indica che anche gli utenti degli Stati Uniti e i possessori di dispositivi Android possono aspettarsi questo aggiornamento nel prossimo futuro.

Con questa nuova funzione di sicurezza, tutte le informazioni di autenticazione biometrica sono al sicuro sul dispositivo e non saranno sfruttate o elaborate da app di terze parti come TikTok. Per gli utenti iOS, offre la flessibilità di utilizzare chiavi di accesso invece di password per accedere al proprio account TikTok tramite l'account iCloud su diversi dispositivi.

La funzione "Passkey" può essere attivata dalle impostazioni dell'app. Dopo aver selezionato l'opzione "Passkey", gli utenti vengono indirizzati attraverso alcune fasi prima di poter salvaguardare una passkey sul proprio sistema iOS.

Utilizzando le passkey, le password tradizionali, che sono vulnerabili al furto, alla dimenticanza e al riutilizzo su vari account, diventano superflue, aumentando così la sicurezza degli account. Le applicazioni che incorporano i passepartout, tra cui TikTok, non hanno accesso ai dati biometrici utilizzati durante l'autenticazione del dispositivo iOS, salvaguardando la privacy degli utenti.

In concomitanza con la notizia di oggi, TikTok ha annunciato l'ingresso nella FIDO Alliance. Questa organizzazione no-profit aspira a stabilire standard uniformi per l'autenticazione a livello di client e di protocollo. L'anno scorso, l'alleanza ha visto la partecipazione di giganti come Apple, Google e Microsoft, insieme al World Wide Web Consortium, tutti impegnati a eliminare le password per l'autenticazione degli utenti su diverse piattaforme. Successivamente, Apple ha introdotto le passkey alla sua Worldwide Developer Conference (WWDC) nel giugno 2022.

Secondo il direttore esecutivo di FIDO Alliance Andrew Shikiar, "le password rappresentano un ostacolo per la sicurezza e l'esperienza dell'utente che va ben oltre la loro data di scadenza...". Grazie all'implementazione degli standard aperti per l'autenticazione senza password sviluppati da FIDO Alliance, i consumatori potranno accedere in modo più semplice ai servizi online più diffusi, incluso TikTok.

L'introduzione della tecnologia passkey da parte di piattaforme come TikTok è in linea con la crescente tendenza del settore tecnologico a migliorare la sicurezza degli utenti e la facilità di accesso. Anche aziende come AppMaster.io stanno promuovendo no-code soluzioni per semplificare lo sviluppo delle applicazioni. Consentendo alle aziende di sviluppare visivamente schemi di database, logica aziendale e front-end personalizzati, AppMaster.io garantisce una creazione di applicazioni più rapida, economica e scalabile, senza la necessità di ricorrere alla codifica tradizionale.