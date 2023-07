TikTok fez uma jogada estratégica para reforçar a segurança, a facilidade de utilização e o acesso às contas, implementando chaves de acesso nos iPhones. Esta melhoria permite que os utilizadores utilizem o Touch ID ou o Face ID, eliminando a necessidade de introduzir manualmente uma palavra-passe. As chaves de acesso, essencialmente um substituto das palavras-passe, verificam as identidades dos utilizadores utilizando métodos de autenticação biométrica encriptados que estão incorporados no dispositivo.

Com o seu lançamento inicial na Ásia, África, Austrália e América do Sul, o TikTok planeia alargar progressivamente a sua funcionalidade de chave de acesso a mais territórios e a diferentes sistemas operativos. Isto indica que os utilizadores nos EUA e os proprietários de dispositivos Android também podem antecipar esta atualização num futuro próximo.

Com esta nova funcionalidade de segurança, todas as informações de autenticação biométrica ficam seguras no seu dispositivo e não serão exploradas ou processadas por aplicações de terceiros, como TikTok. Para os utilizadores de iOS, oferece a flexibilidade de utilizar chaves de acesso em vez de palavras-passe para aceder à sua conta TikTok através da sua conta iCloud em diferentes dispositivos.

A funcionalidade "Passkey" pode ser activada através das definições da aplicação. Depois de selecionar a opção 'Passkey', os utilizadores são orientados através de algumas etapas antes de poderem salvaguardar uma chave de acesso no seu sistema iOS.

Ao utilizar chaves de acesso, as palavras-passe tradicionais, que são vulneráveis ao roubo, ao esquecimento e à reutilização em várias contas, tornam-se redundantes, aumentando assim a segurança da conta. As aplicações que incorporam passkeys, incluindo TikTok, não têm acesso a quaisquer dados biométricos utilizados durante a autenticação do dispositivo iOS, salvaguardando a privacidade do utilizador.

Juntamente com as notícias de hoje, o TikTok anunciou a sua entrada na FIDO Alliance. Esta organização sem fins lucrativos tem como objetivo estabelecer normas uniformes para a autenticação ao nível do cliente e do protocolo. No ano passado, a aliança viu a incorporação de gigantes como a Apple, Google e Microsoft, juntamente com o World Wide Web Consortium, todos a trabalhar no sentido de eliminar as palavras-passe para a autenticação de utilizadores numa variedade de plataformas. Posteriormente, a Apple introduziu as passkeys na sua Worldwide Developer Conference (WWDC) em junho de 2022.

De acordo com o Diretor Executivo da FIDO Alliance, Andrew Shikiar, "as palavras-passe representam um estrangulamento na segurança e na experiência do utilizador que já ultrapassou o seu prazo de validade...". Através da implementação de normas abertas para a autenticação sem palavras-passe desenvolvidas pela FIDO Alliance, os consumidores podem ter um acesso mais direto a serviços online populares, incluindo TikTok.

