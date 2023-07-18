قام TikTok بخطوة إستراتيجية لتعزيز الأمان وسهولة الاستخدام والوصول إلى الحساب من خلال تنفيذ مفاتيح المرور على أجهزة iPhone. يتيح هذا التحسين للمستخدمين استخدام Touch ID أو Face ID ، مما يلغي الحاجة إلى إدخال كلمة المرور يدويًا. تعمل مفاتيح المرور ، التي تُعد في الأساس بديلاً لكلمات المرور ، على التحقق من هويات المستخدمين باستخدام طرق مصادقة بيومترية مشفرة مضمنة في جهازك.

مع إطلاقها الأولي في آسيا وإفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية ، تخطط TikTok لتوسيع وظائف مفتاح المرور الخاص بها إلى المزيد من المناطق وأنظمة التشغيل المختلفة بشكل تدريجي. يشير هذا إلى أن المستخدمين في الولايات المتحدة ومالكي أجهزة Android يمكنهم أيضًا توقع هذا التحديث في المستقبل القريب.

باستخدام ميزة الأمان الجديدة هذه ، تكون جميع معلومات المصادقة البيومترية آمنة على جهازك ولن يتم استغلالها أو معالجتها بواسطة تطبيقات الجهات الخارجية مثل TikTok. بالنسبة لمستخدمي iOS ، فإنه يوفر المرونة في استخدام مفاتيح المرور بدلاً من كلمات المرور للوصول إلى حساب TikTok الخاص بهم عبر حساب iCloud الخاص بهم على أجهزة مختلفة.

يمكن تمكين ميزة "مفتاح المرور" عبر إعدادات التطبيق. بعد تحديد خيار "مفتاح المرور" ، يتم توجيه المستخدمين عبر بضع مراحل قبل أن يتمكنوا من حماية مفتاح مرور على نظام iOS الخاص بهم.

باستخدام مفاتيح المرور ، تصبح كلمات المرور التقليدية ، المعرضة للسرقة والنسيان وإعادة الاستخدام عبر حسابات مختلفة ، زائدة عن الحاجة ، مما يؤدي إلى رفع مستوى أمان الحساب. لا تتمتع التطبيقات التي تتضمن مفاتيح مرور ، بما في ذلك TikTok ، بإمكانية الوصول إلى أي بيانات بيومترية مستخدمة أثناء مصادقة جهاز iOS ، مما يحمي خصوصية المستخدم.

بالتزامن مع أخبار اليوم ، أعلنت TikTok عن انضمامها إلى تحالف FIDO. تطمح هذه المنظمة غير الربحية إلى وضع معايير موحدة للمصادقة على مستوى العميل والبروتوكول. في العام الماضي ، شهد التحالف دمج عمالقة مثل Apple و Google و Microsoft ، جنبًا إلى جنب مع World Wide Web Consortium ، وكلهم يعملون على القضاء على كلمات المرور لمصادقة المستخدم على مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية. بعد ذلك ، قدمت Apple مفاتيح المرور في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) في يونيو 2022.

وفقًا للمدير التنفيذي في FIDO Alliance ، Andrew Shikiar ، "تمثل كلمات المرور عنق الزجاجة في الأمان وتجربة المستخدم التي تتجاوز بكثير تاريخ استحقاقها ...". من خلال تنفيذ المعايير المفتوحة للمصادقة بدون كلمة مرور التي طورها تحالف FIDO ، يمكن للمستهلكين تجربة وصول مباشر أكثر إلى الخدمات الشائعة عبر الإنترنت ، بما في ذلك TikTok.

يتماشى إدخال تقنية مفتاح المرور من خلال منصات مثل TikTok مع الاتجاه المتزايد في صناعة التكنولوجيا نحو تعزيز أمان المستخدم وسهولة الوصول. تعمل شركات مثل AppMaster.io أيضًا على تطوير حلول no-code لتبسيط تطوير التطبيقات. من خلال تمكين الشركات من التطوير البصري لمخططات قواعد البيانات ، ومنطق الأعمال ، والواجهات الأمامية المخصصة ، يضمن AppMaster.io إنشاء تطبيق أسرع ، وفعال من حيث التكلفة ، وقابل للتطوير دون الحاجة إلى الترميز التقليدي.