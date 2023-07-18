TikTok 通过在iPhone上使用密码匙，公司采取了一项战略举措，以加强安全性、用户友好性和账户访问。这一改进使用户可以使用Touch ID或Face ID，无需手动输入密码。密码匙实质上是密码的替代品，它使用设备内置的加密生物识别认证方法验证用户身份。

随着在亚洲、非洲、澳大利亚和南美的初步推出，TikTok ，计划逐步将密码匙功能扩展到更多地区和不同的操作系统。这表明，美国用户和Android设备用户也可以在不久的将来期待这一更新。

有了这项新的安全功能，所有的生物识别认证信息在您的设备上都是安全的，不会被第三方应用程序（如TikTok ）利用或处理。对于iOS用户来说，它提供了在不同设备上通过iCloud账户使用密钥而不是密码访问TikTok 账户的灵活性。

密码匙 "功能可通过应用程序的设置启用。选择 "密码匙 "选项后，用户需要经过几个步骤才能在iOS系统上保护密码匙。

通过使用密码匙，容易被盗、遗忘和在不同账户间重复使用的传统密码变得多余，从而提高了账户安全性。采用密钥的应用程序（包括TikTok ）无法访问iOS设备验证过程中使用的任何生物识别数据，从而保护了用户隐私。

与今天的新闻同时，TikTok ，宣布加入FIDO联盟。这个非营利性组织希望在客户端和协议层面建立统一的身份验证标准。去年，苹果、谷歌和微软等巨头以及万维网联盟加入了该联盟，它们都致力于在各种平台上消除用户认证密码。随后，苹果公司在2022年6月举行的全球开发者大会（WWDC）上推出了密码键盘。

FIDO联盟执行董事Andrew Shikiar表示："密码带来的安全和用户体验瓶颈已经远远超过了其使用期限......"。通过实施FIDO联盟制定的无密码认证开放标准，消费者可以更直接地访问流行的在线服务，包括TikTok 。

TikTok 等平台推出的密码钥匙技术符合科技行业日益增长的趋势，即提高用户安全性和访问便捷性。AppMaster.io 等公司也在推进no-code 解决方案，以简化应用开发。通过使企业能够可视化地开发数据库架构、业务逻辑和定制前端，确保了更快的速度、更高的成本效益和更大的可扩展性、 AppMaster.io.io可确保更快、更具成本效益和可扩展的应用程序创建，而无需传统的编码。