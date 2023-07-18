TikTok iPhone'larda geçiş anahtarları uygulayarak güvenliği, kullanıcı dostu olma özelliğini ve hesap erişimini artırmak için stratejik bir hamle yaptı. Bu geliştirme, kullanıcıların manuel parola girişi ihtiyacını ortadan kaldırarak Touch ID veya Face ID'yi kullanmalarını sağlar. Parolaların yerini alan geçiş anahtarları, cihazınızda yerleşik olarak bulunan şifreli biyometrik kimlik doğrulama yöntemlerini kullanarak kullanıcı kimliklerini doğrular.

Asya, Afrika, Avustralya ve Güney Amerika'daki ilk lansmanıyla TikTok, geçiş anahtarı işlevini aşamalı olarak daha fazla bölgeye ve farklı işletim sistemlerine genişletmeyi planlıyor. Bu, ABD'deki kullanıcıların ve Android cihaz sahiplerinin de yakın gelecekte bu güncellemeyi bekleyebileceğini gösteriyor.

Bu yeni güvenlik özelliğiyle, tüm biyometrik kimlik doğrulama bilgileri cihazınızda güvendedir ve TikTok gibi üçüncü taraf uygulamalar tarafından istismar edilmeyecek veya işlenmeyecektir. iOS kullanıcıları için, TikTok hesaplarına farklı cihazlarda iCloud hesapları aracılığıyla erişmek için parola yerine parola kullanma esnekliği sunar.

'Parola' özelliği, uygulamanın ayarlarından etkinleştirilebilir. Kullanıcılar, 'Parola' seçeneğini seçtikten sonra, iOS sistemlerinde bir geçiş anahtarını güvence altına alabilmeleri için birkaç aşamadan geçirilir.

Hırsızlığa, unutkanlığa ve çeşitli hesaplarda yeniden kullanıma karşı savunmasız olan geleneksel parolalar geçiş anahtarları kullanılarak gereksiz hale gelir ve hesap güvenliğini yükseltir. TikTok dahil olmak üzere geçiş anahtarları içeren uygulamaların, iOS cihaz kimlik doğrulaması sırasında kullanılan hiçbir biyometrik veriye erişimi yoktur ve bu da kullanıcı gizliliğini korur.

Bugünkü haberlerle paralel olarak TikTok, FIDO Alliance'a dahil olduğunu duyurdu. Bu kâr amacı gütmeyen kuruluş, istemci ve protokol seviyelerinde kimlik doğrulama için tek tip standartlar oluşturmayı amaçlıyor. Geçen yıl ittifak, Apple, Google ve Microsoft gibi devlerin World Wide Web Konsorsiyumu'nun yanı sıra çeşitli platformlarda kullanıcı kimlik doğrulaması için parolaları ortadan kaldırmaya çalıştığını gördü. Ardından Apple, Haziran 2022'deki Dünya Çapında Geliştirici Konferansı'nda (WWDC) geçiş anahtarlarını tanıttı.

FIDO Alliance İcra Direktörü Andrew Shikiar'a göre, "Parolalar, güvenlik ve kullanıcı deneyimi açısından son kullanma tarihinin çok ötesinde bir darboğaz oluşturuyor...". FIDO Alliance tarafından geliştirilen parolasız kimlik doğrulama için açık standartların uygulanması sayesinde tüketiciler, TikTok dahil olmak üzere popüler çevrimiçi hizmetlere daha doğrudan erişim deneyimi yaşayabilir.

Geçiş anahtarı teknolojisinin TikTok gibi platformlar tarafından tanıtılması, teknoloji endüstrisinde kullanıcı güvenliğini ve erişim kolaylığını artırmaya yönelik artan eğilimle uyumludur. AppMaster.io gibi şirketler de uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmak için no-code çözümler geliştiriyor. AppMaster.io , işletmeleri görsel olarak veritabanı şemaları, iş mantığı ve özel ön uçlar geliştirme konusunda güçlendirerek, geleneksel kodlamaya ihtiyaç duymadan daha hızlı, uygun maliyetli ve ölçeklenebilir uygulama oluşturma sağlar.