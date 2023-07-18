TikTok предприняла стратегический шаг, направленный на повышение безопасности, удобства использования и доступа к учетным записям, внедрив пропускные клавиши на iPhone. Это усовершенствование позволяет пользователям задействовать Touch ID или Face ID, избавляя их от необходимости вводить пароль вручную. Passkeys, по сути, заменяющие пароли, проверяют личность пользователя с помощью зашифрованных биометрических методов аутентификации, встроенных в устройство.

После первоначального запуска в Азии, Африке, Австралии и Южной Америке TikTok планирует постепенно распространить функцию passskey на другие территории и различные операционные системы. Это означает, что пользователи в США и владельцы устройств на базе Android также могут ожидать появления этого обновления в ближайшем будущем.

Благодаря новой функции безопасности вся информация о биометрической аутентификации будет надежно защищена на устройстве и не сможет быть использована или обработана сторонними приложениями, такими как TikTok. Для пользователей iOS это дает возможность использовать не пароли, а ключи для доступа к учетной записи TikTok через аккаунт iCloud на разных устройствах.

Функция "Passkey" может быть включена в настройках приложения. После выбора опции "Ключ" пользователю предлагается пройти несколько этапов, прежде чем он сможет сохранить ключ на своей системе iOS.

Использование ключей позволяет отказаться от традиционных паролей, которые могут быть украдены, забыты или использованы повторно для различных учетных записей, что повышает безопасность аккаунта. Приложения, в которых используются ключи-пароли, в том числе и TikTok, не имеют доступа к биометрическим данным, используемым при аутентификации iOS-устройств, что обеспечивает конфиденциальность пользователей.

Одновременно с сегодняшней новостью сайт TikTok объявил о вступлении в FIDO Alliance. Эта некоммерческая организация стремится к созданию единых стандартов аутентификации на уровне клиента и протокола. В прошлом году в альянс вошли такие гиганты, как Apple, Google и Microsoft, а также консорциум World Wide Web Consortium, которые работают над отказом от паролей для аутентификации пользователей на различных платформах. Впоследствии на Всемирной конференции разработчиков (WWDC) в июне 2022 года компания Apple представила пасскейты.

По словам исполнительного директора FIDO Alliance Эндрю Шикиара, "пароли - это узкое место в безопасности и удобстве пользователей, которое уже давно отжило свой век...". Благодаря внедрению открытых стандартов беспарольной аутентификации, разработанных FIDO Alliance, потребители смогут получить более простой доступ к популярным онлайн-сервисам, в том числе и к сайту TikTok.

Внедрение технологии passskey такими платформами, как TikTok, соответствует растущей тенденции в технологической индустрии, направленной на повышение безопасности пользователей и упрощение доступа. Такие компании, как AppMaster.io, также продвигают no-code решения для упрощения разработки приложений. Предоставляя предприятиям возможность визуально разрабатывать схемы баз данных, бизнес-логику и пользовательские интерфейсы, AppMaster.io обеспечивает более быстрое, экономически эффективное и масштабируемое создание приложений без необходимости традиционного кодирования.