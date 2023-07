TikTok hat einen strategischen Schritt unternommen, um die Sicherheit, die Benutzerfreundlichkeit und den Kontozugang zu verbessern, indem es Passkeys auf iPhones implementiert hat. Diese Verbesserung ermöglicht es Nutzern, Touch ID oder Face ID zu verwenden, wodurch die manuelle Passworteingabe überflüssig wird. Passkeys, die im Wesentlichen ein Ersatz für Passwörter sind, verifizieren die Benutzeridentität mithilfe verschlüsselter biometrischer Authentifizierungsmethoden, die in das Gerät integriert sind.

Nach dem Start in Asien, Afrika, Australien und Südamerika plant TikTok, die Passkey-Funktionalität nach und nach auf weitere Länder und Betriebssysteme auszuweiten. Das bedeutet, dass Nutzer in den USA und Besitzer von Android-Geräten in naher Zukunft ebenfalls mit diesem Update rechnen können.

Mit dieser neuen Sicherheitsfunktion sind alle biometrischen Authentifizierungsinformationen auf dem Gerät sicher und können nicht von Drittanbieter-Apps wie TikTok ausgenutzt oder verarbeitet werden. Für iOS-Nutzer bietet es die Flexibilität, Passkeys anstelle von Passwörtern zu verwenden, um über ihr iCloud-Konto auf verschiedenen Geräten auf ihr TikTok -Konto zuzugreifen.

Die "Passkey"-Funktion kann über die Einstellungen der App aktiviert werden. Nach Auswahl der Option "Passkey" werden die Nutzer durch einige Schritte geleitet, bevor sie einen Passkey auf ihrem iOS-System sichern können.

Durch die Verwendung von Passkeys werden herkömmliche Passwörter, die anfällig für Diebstahl, Vergessen und Wiederverwendung in verschiedenen Konten sind, überflüssig, was die Kontosicherheit erhöht. Apps, die Passkeys verwenden, wie TikTok, haben keinen Zugriff auf biometrische Daten, die bei der Authentifizierung von iOS-Geräten verwendet werden, und schützen so die Privatsphäre der Nutzer.

Zeitgleich mit der heutigen Nachricht gab TikTok seinen Beitritt zur FIDO Alliance bekannt. Diese gemeinnützige Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, einheitliche Standards für die Authentifizierung auf Client- und Protokollebene zu schaffen. Im vergangenen Jahr wurden neben dem World Wide Web Consortium auch Giganten wie Apple, Google und Microsoft in die Allianz aufgenommen, die alle an der Abschaffung von Passwörtern für die Benutzerauthentifizierung auf einer Vielzahl von Plattformen arbeiten. In der Folge führte Apple auf seiner Worldwide Developer Conference (WWDC) im Juni 2022 Passkeys ein.

Laut Andrew Shikiar, Executive Director der FIDO Alliance, "stellen Passwörter einen Engpass für die Sicherheit und die Benutzerfreundlichkeit dar, der weit über seine Zeit hinausgeht...". Durch die Implementierung offener Standards für die passwortlose Authentifizierung, die von der FIDO Alliance entwickelt wurden, können Verbraucher einen einfacheren Zugang zu beliebten Online-Diensten erhalten, einschließlich TikTok.

Die Einführung der Passkey-Technologie durch Plattformen wie TikTok entspricht dem wachsenden Trend in der Tech-Industrie, die Sicherheit der Nutzer zu erhöhen und den Zugang zu erleichtern. Unternehmen wie AppMaster.io entwickeln auch no-code Lösungen, um die Anwendungsentwicklung zu rationalisieren. Sie ermöglichen es Unternehmen, Datenbankschemata, Geschäftslogik und benutzerdefinierte Front-Ends visuell zu entwickeln, AppMaster.io sorgt für eine schnellere, kosteneffiziente und skalierbare Anwendungsentwicklung, ohne dass eine herkömmliche Kodierung erforderlich ist.