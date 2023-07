TikTok dokonała strategicznego posunięcia w celu zwiększenia bezpieczeństwa, łatwości obsługi i dostępu do konta poprzez wdrożenie kluczy dostępu na iPhone'ach. Ulepszenie to umożliwia użytkownikom korzystanie z Touch ID lub Face ID, eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania hasła. Passkeys, zasadniczo substytut haseł, weryfikuje tożsamość użytkownika za pomocą zaszyfrowanych metod uwierzytelniania biometrycznego, które są wbudowane w urządzenie.

Po początkowym uruchomieniu w Azji, Afryce, Australii i Ameryce Południowej, TikTok planuje stopniowo rozszerzać funkcjonalność klucza dostępu na więcej terytoriów i różne systemy operacyjne. Oznacza to, że użytkownicy w Stanach Zjednoczonych i właściciele urządzeń z Androidem również mogą spodziewać się tej aktualizacji w najbliższej przyszłości.

Dzięki tej nowej funkcji bezpieczeństwa wszystkie informacje uwierzytelniania biometrycznego są bezpieczne na urządzeniu i nie będą wykorzystywane ani przetwarzane przez aplikacje innych firm, takie jak TikTok. W przypadku użytkowników systemu iOS oferuje ona elastyczność w używaniu kluczy dostępu zamiast haseł w celu uzyskania dostępu do konta TikTok za pośrednictwem konta iCloud na różnych urządzeniach.

Funkcję "Passkey" można włączyć w ustawieniach aplikacji. Po wybraniu opcji "Passkey" użytkownicy są kierowani przez kilka etapów, zanim będą mogli zabezpieczyć klucz dostępu w swoim systemie iOS.

Korzystając z kluczy dostępu, tradycyjne hasła, które są podatne na kradzież, zapomnienie i ponowne użycie na różnych kontach, stają się zbędne, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo konta. Aplikacje wykorzystujące klucze dostępu, w tym TikTok, nie mają dostępu do żadnych danych biometrycznych wykorzystywanych podczas uwierzytelniania urządzenia iOS, chroniąc prywatność użytkowników.

Równocześnie z dzisiejszymi wiadomościami, TikTok ogłosiła przystąpienie do FIDO Alliance. Ta organizacja non-profit dąży do ustanowienia jednolitych standardów uwierzytelniania na poziomie klienta i protokołu. W ubiegłym roku do sojuszu dołączyli tacy giganci jak Apple, Google i Microsoft, a także World Wide Web Consortium, wszyscy pracujący nad wyeliminowaniem haseł do uwierzytelniania użytkowników na różnych platformach. Następnie Apple wprowadziło passkeys na swojej Worldwide Developer Conference (WWDC) w czerwcu 2022 roku.

Według dyrektora wykonawczego FIDO Alliance, Andrew Shikiara, "hasła stanowią wąskie gardło w zakresie bezpieczeństwa i doświadczenia użytkownika, które znacznie wykraczają poza ich termin przydatności...". Dzięki wdrożeniu otwartych standardów uwierzytelniania bezhasłowego opracowanych przez FIDO Alliance, konsumenci mogą uzyskać łatwiejszy dostęp do popularnych usług online, w tym TikTok.

Wprowadzenie technologii passkey przez platformy takie jak TikTok wpisuje się w rosnący trend w branży technologicznej w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników i łatwości dostępu.