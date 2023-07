TikTok heeft een strategische stap gezet om de beveiliging, gebruiksvriendelijkheid en toegang tot accounts te verbeteren door het implementeren van passkeys op iPhones. Met deze verbetering kunnen gebruikers Touch ID of Face ID gebruiken, waardoor het handmatig invoeren van wachtwoorden niet meer nodig is. Passkeys, in wezen een vervanging voor wachtwoorden, verifiëren de identiteit van gebruikers met behulp van versleutelde biometrische verificatiemethoden die in het apparaat zijn ingebouwd.

Met de initiële lancering in Azië, Afrika, Australië en Zuid-Amerika is TikTok van plan om de passkey-functionaliteit geleidelijk uit te breiden naar meer gebieden en verschillende besturingssystemen. Dit geeft aan dat gebruikers in de VS en eigenaren van Android-apparaten deze update in de nabije toekomst ook kunnen verwachten.

Met deze nieuwe beveiligingsfunctie is alle biometrische verificatie-informatie veilig op je apparaat en kan deze niet worden misbruikt of verwerkt door apps van derden, zoals TikTok. Voor iOS-gebruikers biedt het de flexibiliteit om wachtwoorden in plaats van paswoorden te gebruiken om toegang te krijgen tot hun TikTok account via hun iCloud-account op verschillende apparaten.

De functie 'Passkey' kan worden ingeschakeld via de instellingen van de app. Na het selecteren van de optie 'Passkey' worden gebruikers door een aantal stappen geleid voordat ze een passkey op hun iOS-systeem kunnen beveiligen.

Door het gebruik van wachtwoorden worden traditionele wachtwoorden, die gevoelig zijn voor diefstal, vergeetachtigheid en hergebruik voor verschillende accounts, overbodig en wordt de accountbeveiliging verhoogd. Apps met een wachtwoord, waaronder TikTok, hebben geen toegang tot biometrische gegevens die worden gebruikt tijdens de verificatie van iOS-apparaten, waardoor de privacy van gebruikers wordt gewaarborgd.

Tegelijk met het nieuws van vandaag kondigde TikTok zijn toetreding tot de FIDO Alliance aan. Deze non-profit organisatie streeft naar uniforme standaarden voor authenticatie op client- en protocolniveau. Vorig jaar werd de alliantie uitgebreid met giganten als Apple, Google en Microsoft, naast het World Wide Web Consortium, die allemaal werken aan het elimineren van wachtwoorden voor gebruikersauthenticatie op verschillende platforms. Vervolgens introduceerde Apple passkeys op zijn Worldwide Developer Conference (WWDC) in juni 2022.

Volgens Andrew Shikiar, uitvoerend directeur van de FIDO Alliance, "vormen wachtwoorden een knelpunt op het gebied van beveiliging en gebruikerservaring die ver over hun houdbaarheidsdatum heen zijn...". Door de implementatie van open standaarden voor authenticatie zonder wachtwoorden, ontwikkeld door de FIDO Alliance, kunnen consumenten eenvoudiger toegang krijgen tot populaire online diensten, waaronder TikTok.

De introductie van passkey-technologie door platforms zoals TikTok sluit aan bij de groeiende trend in de technologie-industrie om de veiligheid en het toegangsgemak van gebruikers te verbeteren. Bedrijven zoals AppMaster.io werken ook aan no-code oplossingen om de ontwikkeling van toepassingen te stroomlijnen. Door bedrijven in staat te stellen databaseschema's, bedrijfslogica en aangepaste front-ends visueel te ontwikkelen, AppMaster.io zorgt voor snellere, kosteneffectieve en schaalbare applicatieontwikkeling zonder traditionele codering.