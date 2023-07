Soucieux d'améliorer l'accessibilité du web, Google a mis à jour son site Google Workspace afin de simplifier le processus d'ajout de texte alternatif (alt text) aux images. Auparavant cachée dans un menu de clic droit, la nouvelle mise à jour inclut désormais l'option de texte alternatif dans la barre latérale accessible "Options d'image", ce qui améliore à la fois la visibilité et la simplicité.

Le texte Alt, outil important pour l'inclusion, offre une explication de ce que représente une image pour aider les personnes qui pourraient avoir des problèmes de vue. Il permet de combler le fossé entre les utilisateurs voyants et ceux qui ont des difficultés à voir, en veillant à ce qu'ils reçoivent les informations contextuelles cruciales qu'offre une image. Bien que cette fonctionnalité soit répandue dans différents logiciels, elle est souvent passée sous silence et négligée par ceux qui ne sont pas conscients de son importance en matière d'accessibilité.

Cette récente amélioration de la mise à jour de l'espace de travail constitue une avancée significative non seulement pour promouvoir cette fonctionnalité de manière plus visible, mais aussi pour éduquer les utilisateurs sur son importance. L'option de texte alt nouvellement positionnée est accompagnée d'une explication précisant pourquoi cette fonctionnalité est cruciale, ce qui incite les utilisateurs voyants à réfléchir à l'ajout d'un texte alt lorsqu'ils incluent des images dans leurs documents, renforçant ainsi le facteur d'accessibilité.

Cependant, tout le monde n'a pas encore accès à cette fonctionnalité dans son compte personnel Google Workspace. Google prévoit un délai maximum de quinze jours ouvrables pour que la fonctionnalité mise à jour soit déployée auprès des utilisateurs de l'espace de travail.

