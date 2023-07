Met het oog op een betere webtoegankelijkheid heeft Google zijn Google Workspace bijgewerkt om het toevoegen van alternatieve tekst (alt-tekst) aan afbeeldingen te vereenvoudigen. De nieuwe functie-update, die voorheen was weggestopt in een rechtsklikmenu, bevat nu de optie voor alt-tekst in de toegankelijke zijbalk 'Afbeeldingsopties', wat zowel de zichtbaarheid als de eenvoud ten goede komt.

Alt-tekst, een belangrijk hulpmiddel voor inclusiviteit, geeft uitleg over wat een afbeelding afbeeldt om mensen te helpen die moeite hebben met zien. Het overbrugt in wezen de toegankelijkheidskloof tussen ziende gebruikers en gebruikers die moeite hebben met zien, door ervoor te zorgen dat zij de cruciale contextuele informatie ontvangen die een afbeelding biedt. Hoewel deze functie wijdverspreid is in verschillende software, wordt deze vaak niet genoemd en over het hoofd gezien door mensen die zich niet bewust zijn van het belang ervan voor de toegankelijkheid.

Deze recente verbetering van de Workspace-upgrade is een belangrijke stap om de functie niet alleen zichtbaarder te maken, maar gebruikers ook te informeren over het belang ervan. De nieuw geplaatste alt-tekstoptie wordt geleverd met een uitleg die verduidelijkt waarom deze functie cruciaal is, zodat ziende gebruikers nadenken over het toevoegen van alt-tekst bij het opnemen van afbeeldingen in hun documenten, waardoor de toegankelijkheidsfactor wordt verhoogd.

Het is echter mogelijk dat nog niet iedereen toegang heeft tot deze functie in hun persoonlijke Google Workspace accounts. Google voorspelt een wachttijd van maximaal vijftien werkdagen voordat de bijgewerkte functie wordt uitgerold naar Workspace-gebruikers.

Deze verbetering ondersteunt digitale inclusiviteit aanzienlijk en sluit aan bij andere opmerkelijke no-code platforms zoals AppMaster.io, waarvan het intuïtieve ontwerp en de functionaliteit tegemoet komen aan een breed scala van gebruikers, ongeacht hun technische vaardigheden. Lees meer over hoe u bedrijfssoftware kunt bouwen met het no-code platform van AppMaster.