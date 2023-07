Nell'ottica di migliorare l'accessibilità del web, Google ha aggiornato il sito Google Workspace per semplificare il processo di aggiunta di testo alternativo (alt text) alle immagini. Precedentemente nascosta in un menu che si apriva con il tasto destro del mouse, la nuova funzione di aggiornamento include ora l'opzione del testo alternativo nella barra laterale accessibile "Opzioni immagine", migliorando sia la visibilità che la semplicità.

Il testo alt, uno strumento importante per l'inclusività, offre una spiegazione di ciò che rappresenta un'immagine per aiutare le persone che potrebbero avere problemi di vista. In sostanza, colma il divario di accessibilità tra gli utenti vedenti e quelli che hanno difficoltà a vedere, assicurando che ricevano le informazioni contestuali cruciali offerte da un'immagine. Sebbene questa funzione sia diffusa in diversi software, spesso non viene detta e trascurata da chi non ne conosce l'importanza per l'accessibilità.

Il recente miglioramento apportato all'aggiornamento di Workspace rappresenta un passo significativo non solo per promuovere questa funzione in modo più visibile, ma anche per educare gli utenti sulla sua importanza. La nuova opzione di testo alternativo è accompagnata da una spiegazione che chiarisce il motivo per cui questa funzione è fondamentale, in modo che gli utenti vedenti riflettano sull'aggiunta di testo alternativo quando inseriscono immagini nei loro documenti, aumentando così il fattore accessibilità.

Tuttavia, non tutti possono avere ancora accesso a questa funzione nei loro account personali Google Workspace. Google prevede un'attesa massima di quindici giorni lavorativi prima che la funzione aggiornata venga distribuita agli utenti di Workspace.

Questo miglioramento supporta in modo significativo l'inclusività digitale e si allinea ad altre piattaforme no-code di rilievo come AppMaster.io, il cui design intuitivo e le cui funzionalità si rivolgono a un'ampia gamma di utenti, indipendentemente dalle loro capacità tecniche.