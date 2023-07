Com o objetivo de melhorar a acessibilidade da Web, a Google actualizou o seu site Google Workspace para simplificar o processo de adição de texto alternativo (texto alternativo) às imagens. Anteriormente escondida num menu do botão direito do rato, a nova atualização da funcionalidade inclui agora a opção de texto alternativo na barra lateral acessível "Opções de imagem", melhorando a visibilidade e a simplicidade.

O texto alternativo, uma ferramenta importante para a inclusão, oferece uma explicação do que uma imagem representa para ajudar as pessoas que possam ter problemas de visão. Essencialmente, preenche a lacuna de acessibilidade entre os utilizadores com visão e os que têm dificuldades em ver, assegurando que recebem a informação contextual crucial que uma imagem oferece. Embora a funcionalidade esteja generalizada em diferentes softwares, muitas vezes não é mencionada e é ignorada por aqueles que desconhecem o seu significado em termos de acessibilidade.

Esta recente melhoria na atualização do Workspace é um passo significativo não só para promover a funcionalidade de forma mais visível, mas também para educar os utilizadores sobre a sua importância. A opção de texto alternativo recentemente posicionada vem com uma explicação que esclarece a razão pela qual esta funcionalidade é crucial, esclarecendo os utilizadores com visão para pensarem em adicionar texto alternativo quando incluem imagens nos seus documentos, aumentando assim o fator de acessibilidade.

No entanto, nem todos poderão ter acesso a esta funcionalidade nas suas contas pessoais de Google Workspace. A Google prevê uma espera máxima de quinze dias úteis para que a funcionalidade actualizada seja implementada nos utilizadores do Workspace.

Esta melhoria apoia significativamente a inclusão digital e alinha-se com outras plataformas no-code notáveis, como AppMaster.io, cujo design intuitivo e funcionalidade servem uma vasta gama de utilizadores, independentemente das suas capacidades técnicas. Saiba mais sobre como criar software empresarial com a plataforma sem código do AppMaster.