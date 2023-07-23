Web erişilebilirliğini artırmayı hedefleyen Google, resimlere alternatif metin (alt metin) ekleme sürecini basitleştirmek için Google Workspace güncelledi. Daha önce bir sağ tıklama menüsünde saklanan yeni özellik güncellemesi artık erişilebilir 'Görüntü Seçenekleri' kenar çubuğunda alternatif metin seçeneğini içeriyor ve hem görünürlüğü hem de basitliği artırıyor.

Kapsayıcılık için önemli bir araç olan alternatif metin, görme sorunlarıyla mücadele edebilecek kişilere yardımcı olmak için bir görüntünün neyi tasvir ettiğine dair bir açıklama sunar. Temel olarak, gören kullanıcılar ile görme güçlüğü çekenler arasındaki erişilebilirlik uçurumunu kapatarak, bir görselin sunduğu önemli bağlamsal bilgileri almalarını sağlar. Özellik, farklı yazılımlarda yaygın olsa da, erişilebilirlik açısından öneminin farkında olmayanlar için genellikle söylenmez ve göz ardı edilir.

Workspace yükseltmesindeki bu son gelişme, yalnızca özelliği daha görünür bir şekilde tanıtmada değil, aynı zamanda kullanıcıları özelliğin önemi konusunda eğitmede de önemli bir adımdır. Yeni konumlandırılan alternatif metin seçeneği, bu özelliğin neden önemli olduğunu açıklayan bir açıklama ile birlikte gelir ve gören kullanıcıları, belgelerine resimler eklerken alternatif metin ekleme konusunda fikir vermeleri için aydınlatır ve böylece erişilebilirlik faktörünü artırır.

Ancak, kişisel Google Workspace hesaplarında henüz herkes bu özelliğe erişemeyebilir. Google, güncellenen özelliğin Workspace kullanıcılarına sunulması için en fazla on beş iş günü bekleneceğini tahmin ediyor.

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