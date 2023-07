Mit Blick auf die Verbesserung der Barrierefreiheit im Web hat Google seine Website Google Workspace aktualisiert, um das Hinzufügen von Alternativtext (Alt-Text) zu Bildern zu vereinfachen. Die neue Funktion, die zuvor in einem Rechtsklick-Menü versteckt war, enthält nun die Alt-Text-Option in der zugänglichen Seitenleiste "Bildoptionen", was sowohl die Sichtbarkeit als auch die Einfachheit verbessert.

Der Alt-Text, ein wichtiges Instrument zur Förderung der Inklusion, bietet eine Erläuterung dessen, was ein Bild darstellt, um Personen zu helfen, die Probleme mit dem Sehen haben könnten. Er überbrückt im Wesentlichen die Kluft zwischen sehenden und nicht sehenden Nutzern und stellt sicher, dass sie die entscheidenden kontextbezogenen Informationen erhalten, die ein Bild bietet. Obwohl diese Funktion in verschiedenen Softwareprogrammen weit verbreitet ist, wird sie von denjenigen, die sich ihrer Bedeutung für die Barrierefreiheit nicht bewusst sind, oft nicht erwähnt oder übersehen.

Die jüngste Verbesserung des Workspace-Upgrades ist ein wichtiger Schritt, um die Funktion nicht nur besser sichtbar zu machen, sondern auch die Nutzer über ihre Bedeutung aufzuklären. Die neu positionierte Alt-Text-Option wird mit einer Erklärung geliefert, die verdeutlicht, warum diese Funktion so wichtig ist, und die sehende Nutzer dazu anregt, über das Hinzufügen von Alt-Text nachzudenken, wenn sie Bilder in ihre Dokumente einfügen, wodurch der Faktor Barrierefreiheit erhöht wird.

Es kann jedoch sein, dass noch nicht jeder Zugang zu dieser Funktion in seinem persönlichen Google Workspace Konto hat. Google rechnet mit einer Wartezeit von maximal fünfzehn Arbeitstagen, bis die aktualisierte Funktion für Workspace-Nutzer verfügbar ist.

Diese Verbesserung trägt wesentlich zur digitalen Inklusion bei und steht im Einklang mit anderen bemerkenswerten no-code Plattformen wie AppMaster.io, deren intuitives Design und Funktionalität ein breites Spektrum von Nutzern anspricht, unabhängig von ihren technischen Fähigkeiten.