Стремясь повысить доступность веб-страниц, компания Google обновила свой сайт Google Workspace, чтобы упростить процесс добавления альтернативного текста (alt text) к изображениям. Ранее скрытая в меню, вызываемом правой кнопкой мыши, новая функция теперь включает опцию alt-текста в доступную боковую панель "Параметры изображения", что повышает как наглядность, так и простоту.

Alt-текст, являющийся важным инструментом инклюзивности, предлагает пояснения к изображению, чтобы помочь людям, испытывающим проблемы со зрением. По сути, он устраняет разрыв в доступности между зрячими пользователями и теми, кто испытывает трудности со зрением, обеспечивая их важной контекстной информацией, которую предоставляет изображение. Несмотря на то, что эта функция широко распространена в различных программах, она часто остается без внимания тех, кто не знает о ее важности.

Недавнее обновление Workspace - это значительный шаг не только в сторону более наглядного продвижения этой функции, но и в сторону разъяснения ее важности пользователям. Новая опция alt-текста сопровождается пояснениями, объясняющими, почему эта функция важна, и заставляет зрячих пользователей задуматься о добавлении alt-текста при включении изображений в свои документы, тем самым повышая коэффициент доступности.

Однако пока не все могут получить доступ к этой функции в своих личных аккаунтах Google Workspace. По прогнозам Google, ожидание обновления для пользователей Workspace составит не более пятнадцати рабочих дней.

Это усовершенствование существенно поддерживает цифровую инклюзивность и соответствует другим известным платформам no-code, таким как AppMaster.io, интуитивно понятный дизайн и функциональность которых рассчитаны на широкий круг пользователей, независимо от их технических способностей. Узнайте больше о том , как создавать корпоративное программное обеспечение с помощью no-code платформы AppMaster.