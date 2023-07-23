مع التركيز على تحسين إمكانية الوصول إلى الويب ، قامت Google بتحديث Google Workspace الخاص بها لتبسيط عملية إضافة نص بديل (نص بديل) إلى الصور. تم تخزين تحديث الميزة الجديدة سابقًا بعيدًا في قائمة النقر بزر الماوس الأيمن ، ويتضمن الآن خيار النص البديل في الشريط الجانبي "خيارات الصورة" الذي يمكن الوصول إليه ، مما يعزز الرؤية والبساطة.

يقدم النص البديل ، وهو أداة مهمة للشمولية ، شرحًا لما تصوره الصورة لمساعدة الأفراد الذين قد يعانون من مشاكل في البصر. إنه يسد بشكل أساسي فجوة إمكانية الوصول بين المستخدمين المبصرين وأولئك الذين يواجهون صعوبات في الرؤية ، مما يضمن حصولهم على المعلومات السياقية الحاسمة التي تقدمها الصورة. في حين أن الميزة منتشرة على نطاق واسع عبر البرامج المختلفة ، فغالبًا ما لا يتم ذكرها ويتم التغاضي عنها لمن لا يدركون أهمية إمكانية الوصول إليها.

يعد هذا التحسين الأخير في ترقية مساحة العمل خطوة كبيرة ليس فقط في الترويج للميزة بشكل أكثر وضوحًا ولكن أيضًا في تثقيف المستخدمين حول أهميتها. يأتي خيار النص البديل الذي تم وضعه حديثًا مع شرح يوضح سبب أهمية هذه الميزة ، مما يساعد المستخدمين المبصرين على التفكير في إضافة نص بديل عند تضمين الصور في مستنداتهم ، وبالتالي تعزيز عامل إمكانية الوصول.

ومع ذلك ، قد لا يتمكن الجميع من الوصول إلى هذه الميزة حتى الآن في حسابات Google Workspace الشخصية. تتوقع Google فترة انتظار بحد أقصى خمسة عشر يوم عمل حتى يتم طرح الميزة المحدثة لمستخدمي Workspace.

يدعم هذا التحسين بشكل كبير الشمولية الرقمية ويتماشى مع منصات أخرى بارزة no-code مثل AppMaster.io ، الذي يلبي تصميمه ووظائفه البديهية مجموعة واسعة من المستخدمين ، بغض النظر عن براعتهم التقنية. تعرف على المزيد حول كيفية إنشاء برنامج للمؤسسات باستخدام النظام الأساسي بدون كود في AppMaster .