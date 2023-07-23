为了提高网页的可访问性，谷歌更新了Google Workspace ，简化了为图片添加替代文本（alt text）的过程。新功能更新以前隐藏在右键菜单中，现在则在可访问的 "图像选项 "侧边栏中加入了alt文本选项，从而提高了可见性和简易性。

Alt 文本是实现包容性的重要工具，它提供了对图片描述内容的解释，为视力有问题的人提供帮助。它从根本上弥补了视力正常的用户与视力有困难的用户之间的无障碍鸿沟，确保他们获得图片提供的关键上下文信息。虽然这一功能在不同的软件中都很普遍，但对于那些没有意识到其无障碍意义的人来说，它往往是无声的、被忽视的。

最近，Workspace 升级版的这一改进是一个重大进步，不仅更明显地推广了这一功能，还让用户了解了它的重要性。新定位的 alt 文本选项附有解释，阐明了该功能的重要性，启发视力正常的用户在文档中包含图片时考虑添加 alt 文本，从而提高可访问性。

不过，并非每个人的个人Google Workspace 账户都能使用这一功能。谷歌预计，向 Workspace 用户推出这项更新功能最多需要等待 15 个工作日。

这一增强功能极大地支持了数字包容性，并与AppMaster.io 等其他著名的no-code 平台保持了一致，其直观的设计和功能迎合了广大用户的需求，无论他们的技术实力如何。进一步了解如何使用 AppMaster 的无代码平台构建企业软件。