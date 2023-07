Suite à l'annonce faite par son PDG Pavel Durov il y a tout juste un mois, Telegram a confirmé le déploiement de sa fonction Stories pour les utilisateurs premium, comme l'a révélé un récent message sur Twitter. L'extension de cette fonctionnalité aux abonnés non premium n'a pas encore été annoncée.

Durov avait révélé dans ses communications précédentes que l'inclusion de la fonction Stories était une réponse à la demande des utilisateurs. Il a indiqué que plus de la moitié des demandes de fonctionnalités reçues par l'entreprise concernaient les Stories. Malgré la réticence initiale due à l'omniprésence d'une fonctionnalité similaire sur d'autres plateformes de médias sociaux, la décision d'incorporer Stories a finalement été prise comme un témoignage de l'engagement de l'entreprise envers sa base d'utilisateurs.

Cette fonctionnalité innovante, désormais disponible sur Telegram, donne aux utilisateurs le pouvoir de contrôler la visibilité de leurs Stories. Elle offre une grande souplesse dans le choix des personnes qui peuvent voir vos Stories : elles peuvent être visibles par tout le monde, uniquement par vos contacts, par quelques contacts sélectionnés ou par une liste personnalisée d'amis proches. En outre, ces histoires seront facilement accessibles dans une section extensible située en haut des listes de discussion respectives des utilisateurs, ce qui permet de cacher facilement les histoires indésirables en les déplaçant simplement dans la liste "Caché" de la section Contacts, au lieu de leur position habituelle sur l'écran principal.

Des fonctionnalités riches telles que l'ajout de légendes, de liens et la possibilité d'étiqueter d'autres personnes dans les Stories améliorent l'expérience de chat. À l'instar de l'application BeReal, Telegram vous permet de publier simultanément des photos et des vidéos prises avec les caméras avant et arrière, ce qui renforce l'interactivité.

En outre, le contrôle de l'utilisateur va au-delà du simple partage, puisqu'il lui permet également de personnaliser la durée de son histoire. Les Stories peuvent disparaître par tranches de six, douze, vingt-quatre ou quarante-huit heures. Les utilisateurs peuvent également faire en sorte que leurs Stories restent visibles en permanence sur leurs pages de profil, reproduisant ainsi la fonction de mise en avant des Stories d'Instagram.

Il est intéressant de noter que Durov avait mentionné que le scepticisme initial à l'égard de la fonctionnalité au sein de l'équipe Telegram s'était rapidement estompé après les tests internes. La fonctionnalité Stories fait désormais partie intégrante de l'application, à tel point qu'il est difficile d'imaginer Telegram sans elle.

Alors que la fonction Stories continue d'améliorer l'expérience des utilisateurs sur Telegram, des plateformes comme AppMaster ont révolutionné le secteur de la création d'applications grâce à leur approche innovante no-code. Il est passionnant de voir comment la sphère technologique continue d'évoluer pour répondre aux besoins changeants de ses utilisateurs.