Telegram 首席执行官帕维尔-杜罗夫（Pavel Durov）在一个月前宣布，Telegram 已确认向高级用户推出其期待已久的 "故事 "功能。向非高级用户推广该功能的计划尚未公布。

杜罗夫曾在之前的通信中透露，加入 "故事 "功能是为了满足用户的普遍需求。他指出，公司收到的所有功能请求中有一半以上与 Stories 有关。尽管起初由于其他社交媒体平台也有类似功能而不太情愿，但最终还是决定加入 Stories 功能，这证明了公司对用户群的承诺。

Telegram现在提供的这一创新功能使用户有权控制其故事的可见性。用户可以灵活地决定谁可以查看自己的故事；既可以让所有人看到，也可以只让联系人看到，还可以让几个选定的联系人看到，或者让指定的好友看到。此外，这些故事还可以在用户各自聊天列表顶部的可扩展板块中方便地访问，只需将它们移至联系人板块中的 "隐藏 "列表，就可以轻松隐藏任何不需要的故事，而不是将它们放置在主屏幕上。

丰富的功能，如添加标题、链接和在故事中标记其他人的功能，增强了聊天体验。与 BeReal 应用程序类似，Telegram 可以让你同时发布用前置和后置摄像头拍摄的图片和视频，从而增加了互动性。

此外，用户的控制权不仅限于分享，还允许用户自定义故事的持续时间。故事的消失时间可以设置为六小时、十二小时、二十四小时或四十八小时。另外，用户还可以将故事设置为在个人主页上永久可见，复制 Instagram 的故事集锦功能。

有趣的是，杜罗夫曾提到，经过内部测试后，Telegram团队最初对该功能的怀疑很快就消失了。现在，Stories 功能已经成为该应用不可或缺的一部分，很难想象Telegram没有这项功能会是什么样子。

在 Stories 功能不断提升 Telegram 用户体验的同时，AppMaster等平台也以其创新的no-code 方法彻底改变了应用程序构建领域。看到科技领域如何不断发展以满足用户不断变化的需求，我们感到非常兴奋。