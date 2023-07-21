После заявления генерального директора Павла Дурова, сделанного всего за месяц до этого, Telegram подтвердил развертывание своей долгожданной функции Stories для премиум-пользователей, о чем стало известно из недавнего сообщения в Twitter. О планах по распространению функции на подписчиков, не являющихся премиум-пользователями, пока не сообщается.

В своих предыдущих сообщениях Дуров сообщал, что включение функции Stories было вызвано многочисленными просьбами пользователей. Он отметил, что более половины всех запросов, поступивших в компанию, были связаны с функцией Stories. Несмотря на первоначальное сопротивление, вызванное повсеместным распространением аналогичной функции в других социальных сетях, решение о включении Stories было принято в итоге как подтверждение приверженности компании своей пользовательской базе.

Инновационная функция, которая теперь доступна в Telegram, дает пользователям возможность контролировать видимость своих Stories. Она позволяет гибко определять, кто может просматривать ваши истории: либо они могут быть видны всем, либо только вашим контактам, либо нескольким избранным контактам, либо специально составленному списку близких друзей. Кроме того, эти истории будут удобно доступны в расширяемом разделе, расположенном в верхней части списков чатов пользователей, что позволит легко скрыть ненужные истории, просто переместив их в список "Скрытые" в разделе "Контакты", в отличие от их обычного расположения на главном экране.

Дополнительные функции, такие как добавление подписей, ссылок и возможность отмечать других людей в Stories, расширяют возможности чата. Как и в приложении BeReal, в Telegram можно публиковать фотографии и видео, снятые одновременно на переднюю и заднюю камеры, что повышает уровень интерактивности.

Кроме того, контроль над пользователями не ограничивается только обменом информацией, пользователи также могут настраивать продолжительность своих историй. Истории могут исчезать с интервалом в шесть, двенадцать, двадцать четыре или сорок восемь часов. В качестве альтернативы пользователи могут настроить постоянное отображение Stories на страницах своего профиля, что повторяет функцию выделения Story в Instagram.

Интересно, что Дуров отметил, что первоначальный скептицизм команды Telegram в отношении этой функции быстро сошел на нет после внутреннего тестирования. В настоящее время функция Stories стала неотъемлемой частью приложения, и уже трудно представить Telegram без нее.

В то время как функция Stories продолжает улучшать пользовательский опыт в Telegram, такие платформы, как AppMaster, произвели революцию в сфере создания приложений благодаря своему инновационному подходу no-code. Интересно наблюдать, как сфера технологий продолжает развиваться в соответствии с меняющимися потребностями пользователей.